Fast & Furious – Hobbs & Shaw stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham sono protagonisti di Fast & Furious – Hobbs & Shaw, primo spin-off della saga con Vin Diesel. In onda stasera 12 febbraio, alle 21.20 su Italia 1, vede i due personaggi stringere un’improbabile alleanza per fronteggiare un nemico comune. Un anarchico si è impossessato di armi biologiche in grado di sconvolgere gli equilibri mondiali. Nel cast Idris Elba, Vanessa Kirby ed Helen Mirren. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite le app Mediaset Play e Infinity.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, trama e cast del film stasera 12 febbraio 2023 su Italia 1

La trama del film ha inizio due anni dopo la conclusione degli eventi di Fast & Furious 8. A Londra alcuni agenti dell’MI6 sono in missione per recuperare ”Fiocco di Neve”, nome in codice per un virus in grado di decimare la popolazione mondiale se in mani nemiche. Fra di loro c’è Hattie Shaw (Vanessa Kirby), sorella minore di quel Deckard (Jason Statham) che ha avuto modo di incrociare la sua strada con Dominic Toretto (Vin Diesel) e il suo team. Sul posto giunge però anche l’anarchico Brixton (Idris Elba), membro di Eteon, un’organizzazione criminale che fa dell’alta tecnologia la sua arma più potente. Nella sparatoria che ne deriva, Hattie si inietta il virus per evitare che cada in mani sbagliate e si dà alla fuga.

Nel frattempo, la notizia giunge alle orecchie di Deckard e di Luke Hobbs (Dwayne Johnson), veterano del Dipartimento di polizia americano. La Cia informa separatamente i due, invitandoli nello stesso luogo di incontro per rivelare i dettagli. Quando si incrociano, mostrano chiaramente la forte e scarsa sopportazione reciproca nonché l’odio che provano per l’altro. Shaw si rifiuta e parte alla ricerca della sorella da solo, ma è Hobbs a trovarla per primo e condurla negli uffici della Cia. Quando Brixton la rapisce sotto gli occhi degli agenti, i due capiranno di dover mettere da parte le divergenze e fare squadra se vogliono battere il nemico. Potranno contare anche sul sostegno di Magdalene Shaw (Helen Mirren), madre di Deckard che vive da anni nel mondo del crimine.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, 5 curiosità sul film stasera 12 febbraio 2023 su Italia 1

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, nel cast anche il cugino di The Rock

Ad un certo punto del film, Hobbs decide di spostare lo scontro in un luogo a lui familiare. Con l’aiuto di Shaw, attira Brixton a Samoa, dove ritrova i fratelli Jonah (Cliff Curtis) e Mateo (Joe Anoa’i). Quest’ultimo è in realtà cugino di The Rock, come i due hanno rivelato sui rispettivi account Instagram durante le riprese.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, i cameo di Ryan Reynolds e Kevin Hart

Accanto al cast principale, il primo spin-off di Fast & Furious vanta due cameo eccezionali. Nel film recitano infatti anche Ryan Reynolds e Kevin Hart, che appaiono soltanto per poche scene. Il primo è un agente della Cia nonché collega di Hobbs, dedito più alle chiacchiere che al lavoro sul campo. Il secondo è invece un Air Marshal americano che incontra i due protagonisti su un aereo di linea.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, novità sul capitolo 11 della saga

La saga di Fast & Furious si avvicina sempre più alla sua conclusione. A maggio arriverà in sala Fast X, decimo capitolo che introdurrà due nuovi personaggi con il volto di Jason Momoa e Brie Larson. Seguirà poi un ulteriore film che fungerà da chiosa finale. Di recente, Vin Diesel (oggi anche produttore oltre che attore protagonista) ha dichiarato di voler arruolare Robert Downey Jr. per un ruolo nel film.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, le location del film

Le riprese del film hanno avuto luogo fra settembre 2018 e febbraio 2019 e hanno toccato più location. La troupe ha girato a Londra, ma anche ad Atlanta, alle Hawaii e a Glasgow. Nel maggio 2019 il cast è inoltre tornato sul set per alcune riprese aggiuntive, che hanno alzato il costo totale del film a 200 milioni di dollari.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, critica e incassi al botteghino

Sbarcato in sala nell’estate 2019, il film ha totalizzato 760 milioni di dollari al botteghino internazionale, di cui 173 solo negli Stati Uniti. Quanto alla critica, ha accolto pareri contrastanti, come dimostra il 66 per cento di recensioni positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes. Simile il punteggio su Metacritic, fermo a 60 su 100. Il successo commerciale ha però spinto The Rock e la troupe ha ideare un sequel, attualmente in fase di sviluppo.