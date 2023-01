Fast & Furious 8 stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Auto veloci, missioni impossibili e tante scazzottate. Sono gli ingredienti principali di Fast & Furious 8 (in originale, The Fate of the Furious), in onda stasera 30 gennaio alle 21.20 su Italia 1. La trama vede Dominic Toretto tradire la sua squadra per aiutare una criminale internazionale a rubare i codici nucleari mondiali con cui ricattare le maggiori potenze. Sua moglie Letty, il poliziotto Hobbs e gli altri membri del team si dovranno accordare ancora una volta con il “signor Nessuno” per trovare una soluzione. Nel cast figurano Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson e Jason Statham. Alla regia Gary Gray, già direttore di The Italian Job e Straight Outta Compton. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o l’app Mediaset Play.

Fast & Furious 8, trama e cast del film stasera 30 gennaio 2023 su Italia 1

La trama del film ha inizio un anno dopo la conclusione del precedente capitolo. Brian (Paul Walker) e Mia (Jordana Brewster) hanno deciso di lasciare la squadra, preferendo dedicare la loro vita ai due figli piccoli. Il criminale britannico Deckard Shaw (Jason Statham) è in una prigione di massima sicurezza, mentre Dominic Toretto (Vin Diesel) si gode la luna di miele a Cuba con sua moglie Letty (Michelle Rodriguez). Dopo aver guadagnato la stima del boss locale, viene avvicinato da una misteriosa donna che si identifica come Chiper (Charlize Theron). Abilissima hacker e criminale fra i più ricercati al mondo, intende sfruttare le grandi abilità di Dom per rubare i codici nucleari e tenere sotto scacco il pianeta. Per farlo, ha rapito Elena Neves (Elsa Pataky), ex fiamma di Toretto, e il piccolo bambino nato dalla loro unione.

Nel frattempo, Luke Hobbs (Dwayne Johnson) deve recuperare a Berlino un ordigno Emp, per cui chiede l’aiuto dei suoi vecchi amici. Oltre a Dom e Letty, giungono in Germania Roman Pierce (Tyrese Gibson), Tej Parker (Ludacris), Ramsey (Nathalie Emmanuel) oltre al duo Tego (Tego Calderon) e Rico (Don Omar). Sul finire della missione, Dom tradisce il team e manda fuori strada Hobbs, fuggendo con l’ordigno da Chiper. Accusato ingiustamente di aver complottato con Toretto, Luke finisce in carcere proprio accanto a Shaw. I due riusciranno a evadere assieme, non senza alcune scazzottate, con l’aiuto di Nessuno (Kurt Russell), già loro complice nel precedente capitolo. Nuovamente insieme, il team rintraccia Dom a New York dove si prepara a rubare una bomba nucleare capace di scatenare un conflitto mondiale.

Fast & Furious 8, 5 curiosità sul film stasera 30 gennaio 2023 su Italia 1

Fast & Furious 8, i tributi a Paul Walker

L’ottavo capitolo della saga è anche il primo senza Paul Walker, interprete scomparso durante le riprese del settimo film per un incidente stradale. Numerosi però gli omaggi, più o meno velati, durante la narrazione. Nella scena che vede Dom e gli altri in un garage è possibile vedere la Nissan GTR che l’ex agente di polizia Brian O’Conner, personaggio di Walker, ha guidato nei vari film. Infine, lo stesso Toretto chiama suo figlio proprio Brian, in omaggio al grande amico.

Fast & Furious 8, nel cast anche il figlio di Clint Eastwood

Nel cast del film di Gary Gray recita anche il figlio di una grande star di Hollywood. Si tratta di Scott Eastwood, cui padre è il celebre Clint. Nella narrazione veste i panni di Eric Reisner, aiutante e soprattutto assistente tuttofare di Nessuno, il personaggio di Kurt Russell. Tanto spocchioso quanto impacciato, fatica a guadagnare la fiducia del resto della squadra ma risulterà fondamentale nella riuscita della missione.

Fast & Furious 8, il litigio fra Diesel e Johnson

L’ottavo capitolo della saga è anche l’ultimo con Dwayne Johnson. L’ex stella della Wwe infatti non è voluto apparire nel nono film, preferendo realizzare uno spin-off Hobbs & Shaw con Jason Statham. Nel corso delle riprese entrò infatti in collisione con Vin Diesel, litigando aspramente sul set. The Rock pubblicò nel 2016 un post su Instagram in cui offese alcuni suoi colleghi, puntando velatamente il dito contro Diesel e indicando il fatto che fosse sempre protetto dalla produzione. I due hanno deciso di separarsi, secondo la versione ufficiale, per «divergenza di filosofie sul modo di intendere il cinema». Vin Diesel ha tentato di richiamare The Rock per Fast X, decimo capitolo, ma senza successo.

Fast & Furious 8, in arrivo il decimo capitolo della saga

La saga di Fast and Furious, iniziata nel lontano 2001, ha ancora alcune cartucce da sparare. Quest’anno uscirà infatti il decimo capitolo, Fast X, preludio al gran finale in arrivo con l’undicesimo film. Vin Diesel, che nel frattempo ha assunto anche il ruolo di produttore, intende realizzare un grande omaggio a Walker, cui aveva promesso il raggiungimento di almeno 10 film sulle auto da corsa. Nel film farà il suo esordio nel franchise anche Jason Momoa. Possibile un ritorno, dopo la conclusione della storia, di alcuni personaggi in spin-off come Hobbs & Shaw.

Fast & Furious 8, critica e incassi al botteghino

Nel corso della sua programmazione, il film di Gary Gray ha ottenuto il plauso del pubblico. A fronte di un budget da 250 milioni di dollari, ha totalizzato infatti 1.2 miliardi al botteghino internazionale, di cui 226 milioni solo negli Usa. Non è riuscito però a replicare i fasti del settimo capitolo, che complice la morte di Walker raggiunge 1.5 miliardi tanto da essere oggi l’11esimo maggiore incasso della storia del cinema. Quanto alla critica, la pellicola vanta il 67 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes.