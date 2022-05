Fast & Furious 5 stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Le auto da corsa tornano a sfrecciare su Italia 1. Stasera 9 maggio alle 21,20 andrà in onda Fast & Furiuos 5, film del 2011 di Justin Lin con Vin Diesel e Paul Walker. Il quinto capitolo della saga di corse clandestine porta i personaggi a Rio de Janeiro, intenti a rapinare uno dei potenti boss della droga locali. Nel cast anche Dwayne “The Rock” Johnson, Jordana Brewster e Gal Gadot. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Fast & Furious 5, trama e cast del film stasera 9 maggio 2022 su Italia 1

La trama di Fast & Furious 5 inizia dal finale del capitolo precedente, con Brian O’Conner (Paul Walker) intento ad aiutare l’amico Dominic Toretto (Vin Diesel) a evadere di prigione. Insieme a Mia Toretto (Jordana Brewster), sorella di quest’ultimo e fidanzata del primo, i due si rifugiano a Rio de Janeiro per evitare di finire in prigione. Qui trovano riparo a casa di Vince (Matt Schulze), amico di vecchia data già presente nel primo capitolo del franchise. Quest’ultimo propone loro un colpo ai danni dei malviventi locali ma, durante il furto di alcune auto, finiscono nella trappola di Hernan Reyes (Joaquim de Almida), criminale che intende incastrarli per alcuni suoi reati federali.

La sparatoria che ne consegue attira l’Fbi, che manda sul posto l’agente e cacciatore di taglie Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e l’agente della polizia locale Elena Neves (Elsa Pataky). Dopo alcuni scontri, Toretto e O’Conner decidono di organizzare una grossa rapina ai danni di Reyes, sperando di vendicarsi e allo stesso tempo ripulirsi la fedina. Chiamano così in Brasile l’intera squadra, ossia Roman Pierce (Tyrese Gibson), Han (Sung Kang), Gisele (Gal Gadot), Tej (Ludacris), Tego (Tego Calderon) e Rico (Don Omar).

Fast & Furious 5, qualche curiosità sul film stasera 9 maggio 2022 su Italia 1

Fast & Furious 5, il suggerimento di una fan per il casting di The Rock

Secondo Imdb, il ruolo di Luke Hobbs era stato inizialmente pensato per Tommy Lee Jones. Come ha spiegato lo stesso Vin Diesel, produttore della saga oltre che attore protagonista, la scelta è ricaduta su Dwayne Johnson grazie a un suggerimento di una fan. Si tratta di una ragazza di nome Jan Kelly, la quale dichiarò che avrebbe amato vedere i due attori dividere lo schermo.

Fast & Furious 5, il curioso aneddoto di Michelle Rodriguez

La scena post credit del film vede protagonista il personaggio di Michelle Rodriguez, Letty Ortez. L’attrice tuttavia non aveva la minima idea che sarebbe apparsa in un piccolo cameo, tanto che ha dichiarato di averlo scoperto direttamente in sala al cinema.

Fast & Furious 5, Gal Gadot è stata realmente nell’esercito

In una scena del film, Han (Sung Kang) chiede a Gisele (Gal Gadot) di parlargli del suo passato nell’esercito. L’attrice che interpreta l’ex criminale ha realmente prestato servizio per le forze armate nel suo paese, l’Israele. Come riporta Imdb, infatti, Gadot ha trascorso due anni nelle forze di difesa israeliane come istruttrice di combattimento.

Fast & Furious 5, l’allenamento di Dwayne Johnson per interpretare Hobbs

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, Dwayne The Rock Johnson non ha avuto vita facile per preparare il suo fisico al ruolo di Hobbs. L’ex stella del wrestling, infatti, ha sottoposto il suo corpo a un rigido regime alimentare e a estenuanti sessioni di allenamento in palestra.

Fast & Furious 5, in arrivo il decimo capitolo della serie

Attualmente è in sviluppo il decimo e penultimo capitolo della serie, che vede ancora protagonista Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Assenti Paul Walker, tragicamente scomparso per un incidente stradale nel 2013, e Dwayne Johnson, che ha abbandonato la serie dopo un litigio con lo stesso Diesel. Il nuovo capitolo vedrà il ritorno di Jordana Brewster e dell’intera squadra oltre alla new entry Jason Momoa, che interpreterà il villain. Proprio in questi giorni, la troupe americana ha raggiunto Genzano, nel Lazio, per girare alcune scene del film.