Fasma: età, canzoni, nome, biografia e duetto con Mr. Rain a Sanremo 2023

Fasma è un trapper originario di Roma, classe 1996. All’anagrafe Tiberio Fazioli, il suo nome d’arte rappresenta la contrazione della parola fantasma: colui che non vuol farsi vedere, ma desidera far sentire la sua voce. L’artista. con i suoi brani, si sente come uno spirito in grado di generare musica e arrivare agli altri. A Sanremo 2023 cercherà di stupire insieme a Mr. Rain nella serata cover con Qualcosa di grande.

Chi è Fasma: nome, canzoni e biografia

La musica è presente nella vita di Fasma fin da quando aveva 14 anni. Dopo aver sentito qualche sua canzone, è stato il produttore GG a spingerlo a pubblicare i suoi singoli. Prima di debuttare a Sanremo, nel luglio 2018 ha pubblicato l’EP WFK.1 contenente le hit M. Manson e Lady D. La canzone Marilyn M è anche stata certificata come disco d’oro. Si è però fatto conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani nel 2020 con la canzone Per sentirmi vivo e ha poi partecipato alla gara ufficiale di Sanremo 2021 con Parlami.

Della vita privata di Fasma si conosce poco. Si sa che ad ispirare i suoi testi sono i quartieri di Roma, ama i tatuaggi e sembra essere uno dei primi cantanti a spaziare in un genere musicale chiamato emo trap, una trap malinconica.

Il duetto con Mr. Rain a Sanremo 2023

Fasma duetterà con il collega in gara al Festival di Sanremo 2023, il rapper Mr. Rain. I due, che interpreteranno il brano Qualcosa di grande dei Lunapop, hanno in comune la loro capacità di emozionare. I testi delle loro canzoni parlano infatti di amore, amicizia e temi importanti della vita quotidiana, spesso difficili da affrontare. Mr. Rain, che gareggia al Festival di Sanremo 2023 con il brano Supereroi, con tema principale la salute mentale, ha dichiarato di essere molto affezionato a Qualcosa di grande. I due artisti porteranno sul palco dell’Ariston il brano originale con qualche barra musicale inserita da Mr.Rain per rendere la canzone ancora più personale.