Che settimana. Diario di detrazione di massa. Pensa che è diventato imprescindibile ricontare i voti dei telespettatori per Ballando con le stelle. Pare che ricontrolleranno anche certi punteggi di Giochi senza frontiere, considerato che nel ‘79 il fil rouge del Belgio era da considerarsi prova nulla. Gianni Minà ha fatto serata con molti di coloro con cui avremmo voluto fare serata noi. Lui lo ha fatto molto bene. Quando c’era Lei gli F-35 arrivavano in orario. Per la criminalità organizzata il Codice Appalti sarà il Codice Da Vinci. Ciao Marzo, hai rispettato la tradizione, pazzo mese dei pazzi. Fai buon viaggio verso quel luogo misterioso ove riposano i mesi dopo la tournée. Devono fare i fascisti, quelli che tutto si butta in caciara buzzurri bugiardi ‘gnoranti, non possono cambiare mica le battute, la gente ha pagato il biglietto, li ha votati, per questo spettacolo qui, mica per altro. Fascisti che fanno i fascisti. Falso storico. Farsa storica.

Ignazio La Russa: «Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS» pic.twitter.com/f2V5xboTlh — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) March 31, 2023