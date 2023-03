Farina di grillo, Lorenzo Biagiarelli contro Sorbillo: «Che ca**o parli a fare?»

Lorenzo Biagiarelli, noto co-conduttore insieme ad Antonella Clerici in È Sempre Mezzogiorno, si scaglia contro Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, che nei giorni scorsi ha criticato l’uso della farina di grillo.

Lorenzo Biagiarelli contro Gino Sorbillo

In un’intervista a Corriere Tv, Sorbillo aveva dichiarato: «Sono contrario all’idea di usare gli insetti in cucina. Assurdo che un ingrediente del genere venga impiegato per un piatto della tradizione come la pizza. Non l’ho mangiata, ma dalle reazioni non mi pare abbia avuto grande successo». Gino Sorbillo non è nuovo ad affermazioni, gesti plateali e proteste. Pare infatti che questa volta il pizzaiolo abbia fatto assaggiare una pizza fatta con farina di grillo a delle persone e che queste non abbiano gradito, considerandola troppo amara.

Per far diventare divertente la situazione, Sorbillo ha poi offerto per gioco un insetticida alle persone, dicendogli che la pizza era stata realizzata con della farina di grillo.

Le parole del food blogger

«Ma che c***o parli a fare? Baraccone, fai solo sparate. Deve ringraziare solo i suoi antenati», così ha risposto Lorenzo Biagiarelli alle affermazioni del pizzaiolo. Dopo aver visto dei video e aver letto le parole del napoletano, ha voluto rispondere a tono, anzi, in tono piccato a quelle dichiarazioni. Lorenzo ha così scritto un lungo post Instagram raccontando prima la vicenda di Sorbillo e dando poi un suo giudizio sull’accaduto.

Biagiarelli si è infuriato soprattutto perché Sorbillo non ha saputo dare una motivazione per cui non riesca ad apprezzare la farina di grillo: «In questo, il pensiero di Sorbillo si rivela funzionale come quello di uno spettatore di Rete4: è contro, ma non sa spiegare perché. Non adduce motivazioni logiche, ma si trincera dietro a una bruta irrazionalità che non può, per sua natura, ammettere repliche. È contro e basta, il cimitero della ragione (che, va detto, in Italia va di moda, altrimenti…). Tra l’altro, se c’è un tipo di locale in cui da sempre si mangiano gli insetti, quello è proprio la pizzeria: farina e passate di pomodoro sono infatti gli alimenti in cui vengono sempre riscontrate tracce di insetti, anche in quantità cospicue. Lo Iulm di recente ha calcolato che ne ingeriamo circa mezzo chilo all’anno, per dire».