Farina di grilli, da oggi il via libera alla vendita in Ue

Da oggi 24 gennaio 2023, c’è il via libera alla vendita in Ue di farina di grilli domestici. Si tratta di una svolta storica che potrebbe rivoluzionare l’intero mercato alimentare. Inoltre, dal 26 dovrebbe arrivare anche la regolamentazione per la vendita dei vermi della farina minori.

Il lungo percorso per il via libera alla commercializzazione della farina di grilli

Alla fine del 2021, gli stati membri dell’Unione Europea avevano già dato il via libera per la commercializzazione della Locusta Migratoria. Un altro passo in avanti si è avuto nel 2022, grazie alla commercializzazione della larva del tenebrione mugnaio, nella forma essiccata. Ora è entrata in commercio anche la farina di grilli domestici che potrà essere utilizzata per produrre pane, pizza, biscotti e molto altro ancora.

Inoltre, dal 26 gennaio 2023 dovrebbe essere dato il via libera alla commercializzazione delle larve di Alphitobius diaperinus, conosciute anche con il nome di vermi della farina minore. Questi ultimi potranno essere venduti congelati, in pasta o essiccati in polvere. La vendita della farina di grilli potrebbe essere solo l’inizio per una sorta di rivoluzione nel mercato alimentare. Infatti, ci sono altri 8 insetti in «lista d’attesa» a Bruxelles, probabili futuri ingredienti delle cucine europee.

Le caratteristiche di questi ingredienti

La farina di grilli domestici sembra avere ottime proprietà nutritive. Questo alimento, oltre ad essere commestibile per l’uomo, è anche igienicamente sicura ed ecosostenibile. Oltre a questi vantaggi, grazie alla farina di grilli ora l’UE ha un’alternativa alle proteine animali che sono sempre più costose e che influiscono pesantemente sulla questione ambientale. Nella fattispecie, gli allevamenti di grilli o insetti possono ridurre le emissioni di gas serra e contenere lo spreco alimentare.

Anche se si tratta di un passo storico per l’UE, la farina di grilli era stata già commercializzata in altre parti del mondo. La prima azienda a produrre questo ingrediente a base d’insetti è stata la Tiny Farms, in California.