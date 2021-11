Farchioni presenta il bilancio sostenibile

Arriva il bilancio sostenibile di Farchioni Olii Spa. Alcuni dati? Dalle piante messe a dimora alla redistribuzione economica tra

fornitori, personale e pubblica amministrazione. Con la “sostenibilità contadina”, Farchioni centra 17 obiettivi Onu dello sviluppo sostenibile, ed è il primo oleificio certificato nella Gdo.

I dati sono stati presentati a Roma, a Palazzo Rospigliosi: sono 985.378 le piante messe a dimora tra olivi, viti e rimboschimenti, delle quali 124.640 solo nel 2020. Nel frattempo, a novembre 2021, il numero di piante messe a dimora ha superato il milione di unità. Un valore economico totale distribuito dal gruppo a fornitori, personale, finanziatori, pubbliche amministrazioni e comunità locale pari a quasi 126 milioni di euro, su 134 milioni e mezzo di valore economico generato. Quasi il 60 per cento di questo investimento rimane in Italia e prevalentemente in Umbria, Puglia, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna. E poi certificazioni in un’ampia varietà di ambiti: qualità offerta al consumatore, rispetto dell’ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, risparmio di energia. Per non parlare di 50 premi internazionali non solo per l’olio, ma anche per la birra e il vino, che testimoniano quanto la qualità del prodotto finale che arriva sulla tavola del consumatore sia un obiettivo cardine dell’azienda. Gran parte dei prodotti, in particolare olio e birra, conservata in bottiglie di vetro interamente riciclato, mentre l’utilizzo di materiali riciclati, la riduzione delle quantità di materiale e l’introduzione di nuovi materiali sono gli elementi cardine per la progressiva riduzione dell’impatto ecologico.

Un bilancio conforme ai Global Reporting Initiative Reporting Standards

Farchioni Olii Spa, azienda olearia umbra e primo produttore di olio extra vergine di oliva in Italia, con una quota di vendita in distribuzione moderna del 11,5 per cento, è la prima azienda olearia in questo mercato ad avere realizzato il proprio Bilancio di Sostenibilità in conformità ai Global Reporting Initiative Reporting Standards definiti dal Gri – Global Reporting Initiative. «Soddisfare i fabbisogni presenti senza compromettere quelli futuri, utilizzando con la massima efficienza tutte le risorse che la natura mette a disposizione, a partire dalla terra e lungo tutto il ciclo di vita degli alimenti che produciamo, creando valore e mettendo al centro la qualità dei prodotti e il benessere delle persone», spiegano Marco e Giampaolo Farchioni, fratelli e manager dell’azienda. Una famiglia che si propone al centro di un vero e proprio ecosistema “Field to Field” composto dalle proprie imprese e dagli stakeholder di riferimento principali, nazionali e internazionali, e «questo nostro primo report raccoglie i risultati conseguiti dalla nostra famiglia sul fronte della sostenibilità: risultati tutti positivi, nel rispetto dei 17 indicatori stabiliti dall’Onu. Tutto ciò ci rende orgogliosi, tanto più perché è il frutto di un impegno quotidiano di tutti noi, condiviso con i nostri collaboratori e dipendenti. Siamo felici di poter raccontare finalmente nel dettaglio questi risultati, ma, allo stesso tempo, siamo consapevoli che quello della sostenibilità contadina è un cammino appena avviato. Abbiamo già nuovi obiettivi per il 2022 e cercheremo di centrarli con la stessa determinazione che ci ha ispirato finora».

Le voci del bilancio sostenibile Farchioni

Nel dettaglio, ecco alcune informazioni inserite nel bilancio sostenibile. «Le relazioni con i lavoratori sono fondamentali per il successo dell’impresa: pertanto, il Gruppo Farchioni si è dotato di un sistema di gestione per la responsabilità sociale certificato secondo lo standard Sa8000. Lo strumento consente di monitorare il rispetto dei diritti umani e delle legislazioni nazionali in tema di lavoro, di favorire la partecipazione di tutto il personale alla realizzazione delle attività aziendali e di coinvolgere su questi obiettivi i fornitori. A oggi l’organico aziendale conta su 234 persone, il 53 per cento delle quali ha un contratto a tempo indeterminato. Farchioni si ispira ai principi della diversità e dell’inclusione».

1. La formazione del personale

Formazione. «Per Farchioni 1780 il ruolo della formazione del personale è cruciale. Nel corso del 2020 le ore medie di formazione sono state 16 per gli uomini e 15 per le donne (dirigenti e quadri, impiegati e operai). Le attività formative rivolte al personale si declinano lungo i seguenti filoni: la formazione professionale (qualità, ambiente, sicurezza, resp. sociale); la formazione extra-professionale legate al mondo agroalimentare (corsi di sommelier e assaggio olio/birra); l’addestramento sul lavoro per l’inserimento dei più giovani».

2. Welfare e salute

Welfare. «Il sistema di welfare aziendale esteso a tutti i dipendenti comprende: l’assistenza sanitaria e i permessi per le visite mediche, la copertura assicurativa in casi di disabilità o di invalidità, il congedo parentale, i contributi pensionistici, le erogazioni di buoni per l’acquisto di libri scolastici o altri beni, l’erogazione di un bonus matrimonio e di un bonus figlio». Salute e sicurezza. «Tutti i lavoratori (234 in tutto) sono coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema di gestione prevede una continua attività di prevenzione. Farchioni adotta un approccio sistematico alla valutazione dei rischi con l’esecuzione di audit periodici, ispezioni nei luoghi di lavoro, rilievo e valutazione dei mancati infortuni da parte di personale con specifiche competenze acquisite attraverso corsi di formazione e aggiornamento. È attivo inoltre un servizio di sorveglianza sanitaria. Ogni due anni inoltre offerto dall’azienda un esame con elettrocardiogramma».

3. Prevenzione Covid 19

«Farchioni ha attivato un comitato di crisi. A partire dal 2020 è stata attivata una polizza assicurativo correlata l’emergenza pandemica da Covid-19. Da marzo 2020 un piano di gestione della pandemia ha consentito di attivare modalità di lavoro in smart working per tutti i dipendenti che potessero usufruirne. In più, da agosto 2020 i dipendenti sono stati dotati di uno smartwatch capace di misurare la temperatura, avvisare in caso di superamento della soglia di temperatura di 37,5 °C ed emettere una vibrazione in caso di avvicinamento eccessivo ad altro utente. Un sistema di monitoraggio efficace che ha permesso l’individuazione dei soli 3 positivi in momenti diversi e ha evitato la nascita di focolai di contagio sul luogo di lavoro. Da ottobre 2020 i lavoratori godono di una convenzione con un laboratorio di analisi di Perugia per effettuare tamponi gratuiti (e coperti dall’azienda)».

4. Infortuni sul lavoro

«Nel corso del 2020 su 290.767 ore lavorate si sono registrati appena 3 infortuni dovuti a contusioni».

5. Qualità

«La qualità del prodotto è una valore fondamentale per Farchioni. Al fine di garantire prodotti buoni e di qualità viene adottato un approccio integrato che parte dal rispetto dell’ambiente durante l’attività agricola e arriva al confezionamento dei prodotti. I prodotti Farchioni, inoltre, possono contare su una nutrita serie di certificazioni che vanno dal biologico al vegano al biodinamico, dal residuo zero all’olio evo di qualità al kosher». Nell’ambito degli schemi di certificazione adottati, «si provvede ogni giorno alla effettuazione di accurati controlli della qualità in produzione, con monitoraggio continuo sulle linee di imbottigliamento e verifica dei punti critici del processo. Vengono svolti anche attività di monitoraggio dei fornitori. I sistemi di gestione in ambito Haccp, Iso 9001, Brc e Ifs consentono di impostare livelli di presidio coerenti con un approccio sistematico alla gestione del rischio lungo tutti i processi produttivi».

6. Cultura

«Qualità del prodotto e attenzione ai consumatori significa anche per Farchioni impegnarsi nella diffusione della cultura e dell’utilizzo dell’olio extra vergine di oliva attraverso esperienze sensoriali e formative: per questo promuove da anni corsi di degustazione in Italia e all’estero».

7. Trasparenza

«L’attenzione verso i consumatori comprende anche una comunicazione completa e non fuorviante. La trasparenza è, pertanto, l’elemento cardine dell’etichettatura dei prodotti: nell’etichetta sono così riportate tutte le informazioni relative alla materia prima, alle proprietà nutrizionali e alle modalità di conservazione e utilizzo. Nel 2020 è iniziato il graduale inserimento delle informazioni sulle modalità di smaltimento dell’imballaggio».