FantaSanremo, è subito boom di iscritti: cos’è e come funziona

Il FantaSanremo è già iniziato col botto. Il gioco online che ricalca il più celebre Fantacalcio, ma con riferimento al Festival della canzone italiana di Sanremo, ha già superato ogni aspettativa a livello di iscritti. Gli organizzatori hanno dato il via all’evento alle 12 di oggi, martedì 27 dicembre, e in poche ore sono state registrate oltre 50mila squadre. Un risultato che Giacomo Piccinini, uno dei fondatori, ha commentato all’Adnkronos definendolo «oltre ogni possibile aspettativa». Gli iscritti sono già molti di più rispetto al 2021, quando erano stati circa 50mila. L’anno scorso, invece, il boom con oltre mezzo milione di partecipanti, trainati anche dai cantanti, che hanno partecipato attivamente al gioco.

Cos’è il FantaSanremo

Il meccanismo del FantaSanremo è semplice, soprattutto per chi negli anni ha partecipato a leghe di Fantacalcio. Per prima cosa si compone il proprio team sfruttando al meglio possibile il budget a disposizione. Nel caso del FantaSanremo si tratta di 100 Baudi, la moneta inventata che richiama a Pippo Baudo. Con questi, bisogna comporre un quintetto di cantanti e nominare un capitano. Ogni sera, in base a come si comporteranno sul palco, potranno accumulare punti o perderne, in un meccanismo di bonus e malus ogni anno sempre più ricco. Iscrizioni già aperte. Chiuderanno alle 23.59 del 6 febbraio prossimo.

Le quotazioni: Ultimo è il più caro

Non è semplice comporre, però, il proprio quintetto base. I prezzi variano a seconda della fama dell’artista o delle maggiori o minori potenzialità di vittoria finale. Quest’anno l’artista più caro è Ultimo, che costa 27 Baudi. Segue Mengoni a 26, poi Giorgia 25 ed Elodie 24. Valgono 22 Tananai, Lazza, Madame e Paola&Chiara, mentre a 21 si assestano I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, Lda e Mara Sattei. Servono 20 Baudi, invece, per Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino, Coma Cose e Levante. Poi 19 per Mr. Rain e Rosa Chemical, 18 per Leo Gassman e i Modà, 17 per Anna Oxa, Gianmaria e Shari e infine 16 per Colla Zio, Olly, Sethu e Will.

Bonus e malus, ci sono novità

Per quanto riguarda bonus e malus, infine, ci sono novità. Verrà introdotta la Federazione Italiana FantaSanremo 2023, che dovrà valutare tutte le azioni ritenute soggettive che possano far perdere o guadagnare punti ai cantanti. Come ogni anno, inoltre, sono stati introdotti nuovi bonus e malus per rendere il gioco più originale e divertente. Tra i più particolari quelli che richiamano al nome degli artisti, come il bonus di 31 punti se gli Articolo 31 dovessero guadagnarne altrettanti in serata. Ma anche «Tananai si classifica Ultimo» che vale 100 punti e viceversa «Ultimo si classifica Tananai», che gli organizzatori identificano come un guadagnano infinito. Si perde punteggio in caso di strappi involontari degli abiti, cadute sul palco dell’Ariston, strumenti rotti, eventuali parrucchini o dentiere che cadono e litigi con il pubblico.