Non solo FantaSanremo: dal Fantacitorio al FantaProf

Una volta esisteva soltanto il Fantacalcio e coinvolgeva – e lo fa tutt’ora – centinaia di migliaia di appassionati in tutto il Paese. Crediti fittizi alla mano, i Fantallenatori sono chiamati ogni anno a sfidarsi a colpi di offerte, aste e scambi, per costruire la propria squadra e guadagnare punteggi ad ogni partita di Serie A, per vincere a fine campionato i relativi premi. Poi, recentemente, ha spopolato il FantaSanremo. Tra flessioni sul palco, parole come «papalina» e saluti a zia Mara, gli artisti in gara hanno regalato migliaia di punti ai fan, creando intorno al Festival ulteriore appeal, soprattutto nei più giovani. E adesso? Spopolano le varianti, come il Fantacitorio o il FantaProf.

FantaProf: da TikTok rapidamente in tutte le scuole d’Italia

La storia del FantaProf è un esempio di quanto impatto abbia avuto il FantaSanremo, soprattutto tra i più giovani. Una ragazza su TikTok, proprio dopo aver partecipato al gioco sul Festival, ha deciso di mostrare in un video dei punteggi assegnati ai professori, creando la sua versione Fanta della vita quotidiana tra i banchi. Rapidamente il post ha coinvolto migliaia di ragazzi in ogni parte d’Italia, tanto che alcuni sviluppatori hanno creato una piattaforma apposita in cui consultare il regolamento. Squadre da 4 professori, 50 crediti per acquistarli e prezzi in base alle ore in cattedra. Occhio alle strategie. A conquistare bonus sono gli insegnanti che mostrano video, portano in gita, correggono immediatamente, ma anche in grado di utilizzare gergo giovanile e perfino parolacce. Senza tralasciare eventuali capriole sulla cattedra. I malus? Note, insulti o prese in giro, errori nei nomi degli alunni chiamati alla cattedra, assenze ma con supplenti, non mandare gli studenti in bagno, piangere o fissare verifiche.

Fantacitorio: 150 Fanfani per la tua squadra di politici

Nasce diversamente, ma con lo stesso principio, il Fantacitorio. L’obiettivo è quello di scegliere, con un budget di 150 Fanfani, 12 politici. A crearlo è stato il programma Propaganda Live, in onda su La7, e il gioco ha subito spopolato. Occhio, però, ai prezzi. I leader di partito costano 50 Fanfani, 20 i presidenti di Regione e i sindaci dei capoluoghi, e tutti ricevono punti – o li perdono – in base alle proprie attività pubbliche, che sia sui media tradizionali o sui social. Il conduttore di Propaganda live, Diego Bianchi, lancerà via via anche delle sfide. Ad esempio 500 punti per «politico in costume che fa il bagno al mare a febbraio». Tramite social, poi, sarà possibile rivedere gli highlights di ciò che in effetti garantirà bonus e malus ai protagonisti.

I giochi passati: dal Fanta Trono di Spade al FantaMorto

Sembra che sia arrivato adesso il momento di queste varianti del Fantacalcio, ma la realtà è un’altra. Già negli anni passati diversi appassionati avevano creato altri giochi che si rifanno allo stesso procedimento. Ad esempio, il Fanta-GameofThrones e il Fanta-TheWalkingDead hanno intrattenuto i fan delle due seguitissime serie durante le ultime stagioni, con punteggi ai vari personaggi. Poi c’è stato anche il macabro FantaMorto: apertura delle iscrizioni il 2 novembre di ogni anno, fino al 15 di gennaio. Le squadre sono composte da vip e persone reali, 10 morituri, il cui prezzo è in base all’età. “Vince” chi ha più vip morti durante l’anno solare.