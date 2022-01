FantaSanremo 2022, cos’è e come funziona il fantagioco sul Festival della canzone italiana

La passione per il Fantacalcio dilaga e travolge anche altri ambiti. Così il gioco che appassiona milioni di italiani finisce per sfociare anche nel campo della musica, adattandosi a uno degli eventi più attesi in Italia ogni anno: il Festival della canzone italiana. Per questo nel 2020 è nato il FantaSanremo, che quest’anno torna in vista della prossima edizione della sfida canora. Il funzionamento è praticamente lo stesso e già da oggi alle 12 sono state aperte le iscrizioni, che si chiuderanno il prossimo 31 gennaio.

FantaSanremo: come funziona

Il regolamento del FantaSanremo richiama quello del Fantacalcio. In pratica ogni partecipante ha un budget da spendere per formare la sua squadra, da schierare e con cui accumulare punti per totalizzarne più degli avversari. Il bottino da spendere è di 100 baudi, la moneta del gioco il cui nome richiama lo storico conduttore Pippo Baudo. Con queste monete bisogna acquistare 5 artisti, da schierare in ogni serata e tra i quali scegliere un capitano. Durante ogni puntata di Sanremo, i cantanti riceveranno dei punti bonus o ne perderanno alcuni, i malus, in base a ciò che faranno sul palco. Chi totalizza il punteggio più alto alla fine della manifestazione è il vincitore del FantaSanremo.

FantaSanremo: i bonus e i malus

I bonus e i malus principali che verranno attribuiti a ogni cantante riguardano la posizione di classifica al termine di ogni serata e nella serata finale. Ad esempio, in quest’ultimo caso, il primo classificato guadagna +50, il secondo +35, il terzo +25 e così via fino alle posizioni 14, 15, 16 e 17, che totalizzano 0 punti. Andando ulteriormente a scendere si passa ai malus: dalla 18esima alla 21esima posizione è -5, dalla 22esima alla 24esima sarà -10. Bonus, invece, per l’ultima posizione: +25. Nelle serate normali, i punti sono leggermente inferiori. A questi punteggi standard si aggiungono le diciture più fantasiose. Ci sono bonus per i direttori d’orchestra, con Vessicchio sempre più amato (+25), ma anche punti guadagnati per eventuali tatuaggi o indumenti e parti intime in vista, oltre che l’utilizzo di abbigliamento particolarmente estroso. Previsti altri bonus per insulti o gesti provocatori, animali, twerking, balli o esibizione fuori dal comune. Tutto, ovviamente, in accezione ironica. Tra i malus, invece, cadute, rotture di vestiti o accessori, fischi, problemi tecnici, errori nei nomi annunciati e squalifiche. L’elenco completo di bonus e malus è pieno di riferimenti sarcastici ad eventuali eventi “eccezionali” che potrebbero accadere sul palco.

FantaSanremo: le quotazioni

Non resta, quindi, che pensare a chi scegliere e schierare. Non è semplice comporre una squadra con soli 100 baudi. Intanto bisognerà scegliere bene guardando e studiando l’elenco dei partecipanti. Ad esempio, la coppia Mahmood – Blanco costa ben 35 baudi, Achille Lauro ne vale 32, Elisa 28, Sangiovanni 26. Secondo l’elenco diffuso dagli organizzatori potrebbero essere questi quattro i nomi forti dell’edizione di Sanremo 2022. Subito sotto, Emma e Irama a quota 25, Noemi e Fabrizio Moro a 24, Aka 7even a 23 come Michele Bravi. Occhio ai mostri sacri Morandi e Ranieri, entrambi quotati 20, subito sotto Le Vibrazioni (21), mentre Iva Zanicchi ha il prezzo più basso, 14, come Matteo Romano e Yuman. La Rappresentante di Lista si ferma a 19, Giusy Ferreri a 18, Ana Mena a 17. Poi 16 baudi per Giovanni Truppi, Rkomi e Tananai, 15 per Dargen D’Amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore e il duo Highsnob/Hu.