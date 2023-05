Fantaeurovision 2023, il regolamento: come funziona e come creare la propria squadra

L’Eurovision Song Contest 2023 sta per arrivare e con esso arriva anche il FantaEurovision: cos’è e come funziona il gioco per creare squadre e sfidare gli amici durante l’evento musicale che sta facendo impazzire giovani e meno giovani.

Cos’è Fantaeurovision 2023

Il FantaEurovision è un gioco che crea un’esperienza immersiva dell’Eurovision Song Contest 2023. Il sistema di gioco è lo stesso del FantaSanremo e non a caso i creatori sono gli stessi. Il gioco consiste nell’organizzare e gestire una squadra virtuale, formata dagli artisti in gara. Ogni giocatore può avere un team formato da cinque artisti di cui uno sarà il capitano. Proprio come accade nel Fantacalcio, per partecipare il giocatore deve «comprare» gli artisti per organizzare il suo team. La valuta di scambio quest’anno si chiama Måney e non più saBaudi, in onore dei Maneskin. Quest’anno gli organizzatori FantaSanremo hanno deciso di aprirsi anche all’Eurovision, creando anche una versione internazionale del portale.

Come funziona e come creare la propria squadra

Ogni giocatore ha accesso a 100 Måney per acquistare 5 degli artisti in gara, inoltre è obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro. Non è possibile acquistare solo quattro artisti, e nemmeno sforare i 100 Måney. La gara in sé inizia il giorno in cui ha inizio la kermesse, il 9 maggio. Le iscrizioni al gioco sono aperte dal 5 aprile 2023. La chiusura delle squadre avviene lunedì 8 maggio 2022 alle ore 23.59. Nel corso dell’Eurovision Song Contest 2023, verranno attribuiti bonus e malus inclusi nel regolamento di gioco. Quelli del capitano saranno raddoppiati nel corso dell’ultima serata. Sul portale si troverà il pulsante «CREA LA TUA SQUADRA» per formare il proprio team e competere con gli altri partecipanti. Per completare la squadra bisognerà anche creare un account, scrivendo nome e cognome, una e-mail e un nome del team. Successivamente si dovranno accettare le condizioni di gioco e del regolamento.