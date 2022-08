Fantacalcio, quanti rischi a mercato aperto: i calciatori che potrebbero andar via

Il Mondiale in Qatar in programma tra novembre e dicembre, un unicum per un campionato per nazioni, ha stravolto i calendari dei maggiori campionati stranieri. Con la Serie A al via nel secondo weekend di agosto, con il calciomercato ancora nel vivo, le insidie crescono tanto per i club italiani quanto per i fantallenatori. Mentre negli ultimi giorni centinaia di donne e uomini si sono raccolti intorno a un tavolo, con fogli, penne, calcolatrici e app, per comporre le loro squadre, il rischio di aver acquistato durante all’asta un calciatore con le valigie in mano è concreto. L’anno scorso accadde con Cristiano Ronaldo, quest’anno a chi potrebbe succedere?

Inter e Napoli, gioielli in vendita

Sono Inter e Napoli ad avere in squadra i casi più eclatanti tra i possibili partenti. I partenopei devono fare i conti con il probabile addio di Meret, già sostituto dall’esperto Sirigu, ma soprattutto con i casi Fabian Ruiz e Osimhen. Il primo sembra sempre più vicino al Psg, ma la trattativa è in stallo e potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. Per il secondo, invece, suonano sirene da ogni parte d’Europa, soprattutto in Premier League. Non è un caso che la squadra di Spalletti stia tentanto di rimpolpare le proprie fila con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. E poi c’è l’Inter. La telenovela Skriniar sembra chiusa, ma potrebbe essere un bluff del Psg il presunto assalto ad altri difensori. I problemi finanziari dei nerazzurri potrebbero costringere la dirigenza a vendere almeno un pezzo pregiato e il centrale è il primo indiziato. Occhio, però, a Dumfries. Su di lui il Chelsea ha sondato il terreno e non è detto che non possa tornare alla carica.

Caos trequartisti: Zaniolo, Malinovskyi e Luis Alberto

A centrocampo sono i trequartisti i veri pezzi pregiati cercati da ogni fantallenatore. Fonti inesauribili di assist e gol, scegliere quello giusto può dare una svolta al proprio campionato. Ma quest’anno il rischio è dietro l’angolo. Tra i più apprezzati c’è Nicolò Zaniolo. Il 23enne sembrava a un passo dal lasciare la Roma per la Juve, ma dopo una lunga trattativa i due fronti si sono raffreddati. Mourinho sembra intenzionato a tenerlo, ma su di lui è piombato il Tottenham e la Premier League, si sa, è troppo appetibile per dire no. Il campionato inglese potrebbe mettere le mani anche su un altro pupillo dei fantallenatori, Ruslan Malinovskyi. Quest’ultimo è fortemente voluto dal Nottingham Forrest, che dall’Atalanta preleverà Freuler e tenta il doppio colpo. Un rischio all’asta, ma se dovesse restare… E poi il caso Luis Alberto. Quando tutto sembrava fatto con il Siviglia, l’arrivo di Isco nel club spagnolo ha complicato tutto. La Lazio tenta di capire se resterà o meno, ma soprattutto sarà lo stesso calciatore a dover riconquistare il posto, in caso di permanenza. Un rischio troppo grande in chiave fantacalcio.

Il giro di attaccanti: Arnautovic, Ilicic, Shomudorov

C’è poi il classico effetto domino. Sbloccatosi il caso Petagna-Simeone, con il primo ufficialmente approdato al Monza e il secondo ormai a un passo dal Napoli, altri nomi importanti tra gli attaccanti potrebbero lasciare la Serie A o restarci, rischiando di non giocare molto. Arnautovic e Ilicic sono due elementi chiave che rappresentano rispettivamente il primo e il secondo caso. Sul calciatore del Bologna sembrava essersi fiondato il Manchester United, ma la pista si è raffreddata. L’attaccante pare comunque in uscita e Mihajlovic, già da inizio estate, aveva chiesto alla dirigenza proprio Ilicic. Quest’ultimo è sul mercato ufficialmente, ma rischia di dover restare a Bergamo, vittima dei suoi problemi personali che ne hanno condizionato la stagione passata. E se restasse in nerazzurro rischierebbe un minutaggio molto basso. Il Bologna, poi, ha puntato Shomudorov, che a Roma è chiuso dall’intoccabile coppia Dybala-Abraham e non ha convinto nel campionato scorso. Da Salerno, invece, sembra in procinto di andar via Simy, un piccolo bomber di provincia che potrebbe andare in Serie B.

Chi potrebbe arrivare dall’estero

Ci sono poi calciatori che, da qui a fine agosto, faranno il percorso inverso. Tanti i nomi degli atleti che potrebbero approdare in Serie A dai campionati stranieri, da osservare per possibili colpi da completare con i crediti residui. La Juventus prosegue il proprio mercato fatto di nomi eclatanti e dopo Di Maria, Pogba e Kostic potrebbe acquistare anche la punta olandese Depay e il centrocampista del Psg Paredes. L’ex Milan Kessiè potrebbe svincolarsi dal Barcellona e pare che il Napoli abbia già sondato il terreno, in caso di addio di Fabian Ruiz. Nel frattempo i partenopei puntano Nandez dal Cagliari e osservano i portieri Kepa e Navas per fare il colpaccio tra i pali. La bomba, però, sarebbe Icardi. Ex capitano dell’Inter, ora esubero a Parigi, non ha mani nascosto di apprezzare la Serie A ed è diventato il sogno di Berlusconi, che vorrebbe portarlo al Monza. La Lazio preme per avere l’eclettico trequartista Giovanni Lo Celso dal Tottenham. Il Milan è a caccia di un mediano e i nomi sono Raphael Onyedika del Midtjylland e Sambi Lokonga dell’Arsenal.