Fantacalcio, i quattro calciatori da schierare alla tredicesima giornata di Serie A

Da domani, sabato 20 novembre, torna la Serie A e con lei anche il fantacalcio. Dopo l’infelice sosta per la nazionale che ha visto l’Italia rallentare contro Svizzera e Irlanda del Nord (1-1 e 0-0), dovendo affidare ai playoff la propria qualificazione a Qatar2022, il massimo campionato torna in campo. Si partirà alle 15 con Atalanta-Spezia, che apre la tredicesima giornata. Tre gare il sabato, tra cui spicca Lazio-Juventus alle ore 18, mentre in serata il Milan capolista fa visita alla Fiorentina. Cinque, invece, i match di domenica ed è sempre alle 18 il più atteso: Inter-Napoli sarà Simone Inzaghi contro Luciano Spalletti. Due, infine, le gare di lunedì. A chiudere il turno alle 20.45 nel monday night sarà Torino-Udinese. I Fanta-allenatori italiani nelle prossime ore saranno chiamati a schierare le proprie formazioni a due settimane dall’ultima volta. Ecco quali sono i quattro calciatori da schierare, uno per ruolo.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Il Torino chiuderà la giornata di Serie A contro l’Udinese. I granata lo scorso 6 novembre hanno ceduto il passo allo Spezia, cadendo 1-0, proseguendo così in un percorso altalenante che li vedono al dodicesimo posto. C’è un dato, però, che fa propendere per schierare Milinkovic-Savic, portiere del Torino. La formazione di Juric ha vinto in casa 3 delle ultime 5 gare disputate, perdendo solo contro la Juventus nel finale (0-1) e pareggiando 1-1 contro la Lazio. I numeri parlano di 12 gol subiti in altrettante gare disputate. Difficile, inoltre, prendere imbarcate contro un’Udinese che segna “vanta” 15 reti segnate in 12 partite e che nelle ultime 5 in trasferta ha perso due volte, pareggiato altrettante e vinto solo in casa della Spezia, 0-1.

Fantacalcio, il difensore da schierare

Che i calciatori dell’Atalanta possano regalare grandi soddisfazione in chiave fantacalcistica è risaputo. In più la squadra di Gasperini sfida in casa lo Spezia, avversario ostico ma non irresistibile. L’emergenza sulle fasce con Hateboer e Gosens ancora out, premia Zappacosta. Queste sono le sue partite, in cui è in grado di sfondare e trovare anche il gol, come fatto in più occasioni nella passata stagione con il Genoa. Quest’anno finora per lui un solo gol in 11 gare e 2 miseri assist, per una fanta-media del 6.65. Potrebbe essere questa la giornata giusta per incrementare il bottino.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

Per il centrocampista da schierare ci tuffiamo in Bologna-Venezia. I rossoblù in casa sono una macchina da gol: 13 in 6 gare. Se contasse soltanto la classifica delle gare interne in questo momento sarebbero quarti a quota 13 punti. Fin qui, però, c’è stata una nota dolente: Soriano. Il trentenne trequartista ha fatto sognare i fanta-allenatori durante la passata stagione ma quest’anno l’inizio è stato da incubo: in 10 gare “solo” 2 assist, ma soprattutto 2 cartellini rossi e media in picchiata ben sotto la sufficienza. Soriano ora è chiamato al riscatto e di fronte si trova un Venezia che lontano da casa non vince dall’11 settembre, dal match contro l’Empoli.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

In attacco ci affidiamo alla classica legge: il gol dell’ex. Eldor Shomurodov è stato uno dei colpi estivi di una Roma che con Mourinho stenta a decollare. Per l’uzbeko, fin qui, poco spazio e un solo gol in 10 apparizioni, condite anche da 3 assist. La rinascita può partire proprio dal suo vecchio stadio e contro il Genoa che lo ha lanciato in Italia. D’altronde la formazione di Shevchenko, fresca di cambio alla guida tecnica e societaria, non ha mai vinto in casa e vive una classifica a forte rischio, al terzultimo posto al pari della Sampdoria. La Roma, invece, deve e vuole risollevarsi dopo i ko con Milan e Venezia. Chissà che i giallorossi non si rialzino proprio grazie ai gol di Shomurodov.