Fantacalcio consigli: i quattro calciatori da schierare alla quindicesima giornata di Serie A

Meno di 48 ore ed è di nuovo tempo di Serie A. Per la gioia dei fantallenatori, il campionato non dà il tempo neanche di un paio di giorni di sosta e oggi si torna in campo. Alle 18.30 si parte con ben due gare: Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria. Formazioni da schierare in tempo e occhio alle sorprese che regala il turnover. Ecco i nostri quattro calciatori consigliati, uno per ruolo, per le vostre squadre al fantacalcio.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Reduce da 3 gol subiti a Genova, il Verona deve riscattarsi e la gara in casa contro il Cagliari potrebbe dare ai ragazzi di Tudor proprio l’occasione che aspettavano. Tra loro, chi cerca il riscatto è soprattutto Lorenzo Montipò. Il portiere ex Benevento, classe ’96, vuole mantenere la porta inviolata anche se di fronte a lui ci sarà la coppia Joao Pedro – Keita. Il consiglio è proprio lui per difendere le vostre porte al fantacalcio.

Fantacalcio, il difensore da schierare

Chi ha acquistato in estate Danilo D’Ambrosio sa che la gestione del difensore dell’Inter non è mai semplice. Quasi mai titolare, spesso schierato a sorpresa, il duttile centrale difensivo col vizio del gol può regalare soddisfazione ma spesso lo fa mentre è tenuto in panchina dai fantallenatori disperati. Domani, invece, sarà titolare e Inter-Spezia è una di quella gare in cui con i suoi inserimenti sui calci piazzati può fare la differenza. Non sottovalutatelo, è arrivato il momento di lanciarlo.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

Torino-Empoli è, almeno sulla carta, una partita che vede i granata favoriti. Juric sa di non poter sbagliare anche se di fronte si trova una formazione, quella biancazzurra, reduce dalla brillante rimonta contro la Fiorentina. Senza Belotti, il Torino può sfruttare l’arma in più degli inserimenti di Brekalo e Praet. Proprio quest’ultimo è il nostro consiglio. L’ex Samp ha attraversato un ottimo momento, poi un lieve calo dovuto a un infortunio e ora può dare al Torino e al fantacalcio qualcosa in più. Praet può portarvi bonus e farvi vincere la giornata.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

Un palo domenica e solo 4 gol all’attivo fin qui, sebbene il suo Bologna voli e militi nella parte alta della classifica. Il consiglio di oggi per il vostro attacco al fantacalcio è una versa scommessa: Musa Barrow. Di fronte il classe ’98 ha un match non semplice contro la Roma di Mourinho, ma sappiamo quanto la difesa romanista non sia proprio ermetica. Barrow, inoltre, sa esaltarsi contro le grandi squadre, come successo nel match tra Bologna e Milan dello scorso ottobre. Potrebbe colpire ancora, proprio domani contro la Roma.