Fantacalcio, i quattro calciatori da schierare alla 18esima giornata di Serie A

Durerà tre giorni e partirà da oggi l’ultimo weekend del 2021 di Serie A. Dalle 18.30 con Lazio-Genoa e poi stasera alle 20.45 con Salernitana-Inter comincerà la diciottesima giornata di campionato, penultima del girone d’andata e la prima delle due che si disputeranno a distanza di pochi giorni. Il turno, infatti, si chiuderà domenica sera con il big match Milan-Napoli, ma si tornerà in campo già martedì per chiudere l’anno e la prima metà di stagione con un importante turno infrasettimanale pre-natalizio. Con la Serie A torna, quindi, anche il fantacalcio. Puntate gli orologi e inserite le formazioni in tempo, ma solo dopo aver letto i nostri quattro calciatori consigliati, uno per ruolo.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Da una parte un Milan che ha bisogno di ritrovare la propria impermeabilità, dall’altra un Napoli che fatica in chiave offensiva a causa delle tante assenze di giocatori chiave come Osimhen e Insigne. Potrebbe sembrare un azzardo, ma non è da escludere che Mike Maignan, estremo difensore rossonero, possa portare a casa un voto alto in pagella e mantenere la porta inviolata. Il mese nero della compagine di Spalletti e il ko 0-1 contro l’Empoli dimostra che il Napoli sta vivendo una vera crisi di gol e risultati. Il Milan vuole approfittarne e per farlo dovrà serrare i ranghi, con Maignan a guidare la propria difesa e ad alzare gli scudi. Azzardo o meno, il portiere francese è il nostro consiglio per oggi.

Fantacalcio, il difensore da schierare

Solo 7 punti in 8 gare in trasferta per il Verona di Tudor, che nel diciottesimo turno di Serie A se la vedrà con il Torino. Un match esterno difficile ma non impossibile per i gialloblù, contro una squadra granata che dal canto suo non ha mostrato grande impermeabilità in difesa. Il rientro in mezzo di Barak potrebbe favorire in chiave offensiva gli inserimenti degli esterni e in chiave bonus il Verona può contare su Davide Faraoni. L’esterno a tutta fascia classe ’91 è la vera arma in più degli Scaligeri e lui è abituato a far esultare i fantallenatori. 4 i gol segnati l’anno scorso, 2 quelli già firmati quest’anno in 11 presenze. Il Torino sulle fasce soffre e anche per questo Faraoni è il nostro difensore consigliato per questo weekend.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

Titolare fisso e una nuova giovinezza calcistica vissuta da quando è approdato alla Sampdoria. Antonio Candreva vola a suon di gol e fa sognare i blucerchiati, che hanno bisogno della sua esperienza e dei suoi bonus per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Dopo il successo nel derby con il Genoa per 3-1, la squadra di D’Aversa ospiterà il Venezia per un appuntamento che non può fallire. Per Candreva già 6 reti in 17 gare fin qui oltre a 5 assist. L’esterno ex Inter può essere determinante contro un avversario non irresistibile, almeno sulla carta. Per questo è il centrocampista consigliato per il 18esimo turno.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

Non si può non tener conto dell’incredibile periodo di forma vissuto dall’attaccante dell’Udinese, Norberto Bercique Gomes Betuncal, in arte Beto. Il 23enne portoghese, al debutto in A, ha già firmato 7 reti in 15 apparizioni, prendendosi il posto da titolare al centro dell’attacco bianconero. Per di più, a sugellare ulteriormente il proprio valore tecnico, sono gli ultimi 3 gol: doppietta contro la Lazio nel 4-4 del quindicesimo turno e il gol contro il Milan che ha quasi condannato la squadra di Pioli, poi “salvata” da Ibrahimovic. Beto vuole confermarsi e segnare altre marcature pesanti per portare l’Udinese alla salvezza il primo possibile. Domani sera alle 20.45, la squadra allenata da Cioffi fa visita al Cagliari, penultimo a quota 10. Un match non semplice contro una squadra ostica, al di là della classifica, ma a Udine sanno che possono contare sui gol di questo atipico centravanti classe ’98: Beto è il nostro consiglio per l’attacco.