Fantacalcio consigli: i quattro calciatori da schierare alla 17esima giornata di Serie A

Archiviata la tre giorni europea, il campionato si prepara a tornare. La Serie A riparte già da stasera, venerdì 10 dicembre, con un anticipo tutto da gustare. Al Marassi di Genova va in scena alle 20.45 il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. La diciassettesima giornata durerà quattro giorni, con 3 match domani, 5 domenica e uno, Roma-Spezia, lunedì sera sempre alle 20.45. Con il ritorno della lega nazionale, torna anche il fantacalcio, con l’aggravante di dover schierare formazioni senza conoscere gli elenchi completi dei convocati di ogni club. Ecco i nostri consigli, uno per ruolo, per le vostre squadre.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Una Salernitana che non segna molto, con soli 11 gol in 16 partite, e una Fiorentina che ha vinto le ultime 4 gare consecutive giocate in casa. Scelta obbligata tra i pali per i nostri consueti consigli di fantacalcio: Pietro Terracciano. L’estremo difensore viola ha conquistato il posto da titolare soppiantando Dragowski e ha giocato in ben 12 delle 16 giornate di A. Il classe ’90 non vuole fermarsi e tenterà di migliorare il proprio bottino di clean sheet, cercando di mantenere la porta inviolata. Occhio dall’altra parte a Simy e all’ex Ribery, entrambi in cerca di riscatto. Ma il consiglio in porta è obbligato: Terracciano è una scelta da valutare.

Fantacalcio, il difensore da schierare

Rigorista e capitano del Genoa: Domenico Criscito sa come si fa la differenza in occasioni come quella di oggi. Il derby della Lanterna contro la Sampdoria può far tornare il difensore ai livelli di bonus di qualche settimana fa. Sta a lui trascinare fuori dalla zona calda della classifica la squadra allenata da Shevchenko e la stracittadina potrebbe rappresentare l’occasione giusta per far sorridere anche i suoi fantallenatori. Il Genoa, tra l’altro, non vince in casa contro la Sampdoria da 9 anni, avendo perso 6 volte e pareggiato 3. Ora i rossoblù non possono fallire e puntano alla vittoria: i tre punti mancano dal 12 settembre (successo 3-2 sul campo del Cagliari). Criscito sa come si portano bonus in queste occasioni.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

Trovata in Europa la prima vittoria del mese di dicembre, dopo i due passi falsi in campionato, il Napoli di Spalletti cerca il riscatto in Serie A per riprendere la corsa alla vetta. Scivolati al terzo posto, gli azzurri non possono fallire contro l’Empoli, in quello che sulla carta è un match agevole. Il club napoletano si gode il momento d’oro di Eljif Elmas, calciatore macedone che nel match contro il Leicester di ieri ha firmato una doppietta e domenica alle 18.00 si giocherà una chance importante per ritagliarsi ulteriore spazio. Il talento classe ’99 sa come incidere con i suoi movimenti e potrebbe fare al caso di molti fantallenatori che lo hanno acquistato, in estate, per l’ultimo slot a centrocampo. Da schierare.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

Il lunch match di domenica 12 dicembre propone una di quelle gare difficili da interpretare. Torino-Bologna vede di fronte due formazioni che vogliono ritrovare la vittoria e punti pesanti in classifica per distanziarsi ulteriormente dalla parte bassa della graduatoria. Tra i granata c’è il “caso” Sanabria. Anche Juric ha parlato del suo attaccante, dicendo che «può fare di più». In effetti il paraguaiano pare essere l’ideale per la manovra del Torino, ma è stato fin qui carente in zona gol, con sole due marcature in 15 gare. Di fronte si trova un Bologna che in trasferta ha subito fin qui 15 reti in 7 gare, con una media superiore ai 2 centri a partita incassati. Che sia questa la domenica del riscatto per il venticinquenne? Noi diciamo di sì: per questo il nostro consiglio per l’attacco è Antonio Sanabria.