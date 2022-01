Fantacalcio, i quattro calciatori da schierare alla 20esima giornata di Serie A

Covid permettendo, la Serie A si prepara a scendere in campo per la prima gara del 2022 e del girone di ritorno. Il campionato italiano è atteso dal consueto turno dell’Epifania, ma dovrà fare i conti con gli ormai quasi certi rinvii dei match Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino. A decidere sono state le Asl, che hanno fermato sia la formazione di Salerno quanto i granata di Juric, a cui è stato impedito di partire verso Bergamo. Si partirà alle 12.30 con i campioni d’inverno dell’Inter a far visita al Bologna dell’ex nerazzurro Mihajlovic e la gara tra Sampdoria e Cagliari. Poi tutte le altre gare. Torna così anche il fantacalcio e il consueto appuntamento di ogni fantallenatore, che dovrà scegliere i propri giocatori. Attenti, però, ai casi Covid, agli infortunati e agli assenti per la Coppa d’Africa. Ecco i nostri quattro calciatori consigliati, uno per ruolo, per la ventesima giornata.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Una formazione che non ha subito più di un gol nelle ultime 4 giornate contro un’altra che vive un momento nero e ha segnato soltanto un gol nell’ultimo mese. Sampdoria-Cagliari potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per i fantallenatori che puntano, ancora, nelle difficoltà vissute dalla formazione sarda. Da questo punto di vista quella di Audero tra i pali è una scelta quasi obbligata. Nonostante i 34 gol subiti in 18 presenze, la media dell’estremo difensore blucerchiato è superiore al 6. Questo, unita alla possibilità di mantenere inviolata la porta, ci ha convinti: è lui il nostro portiere da schierare.

Fantacalcio, il difensore da schierare

La Fiorentina deve ritrovare la vittoria dopo due pareggi di fila in chiusura di 2021. Il 2022 propone l’Udinese come primo avversario, per di più in casa. Un’occasione ghiotta per i viola, che hanno bisogno di ritrovare la solidità acquisita grazie al tecnico Italiano, oltre ai gol di Vlahovic. Il bomber, però, non basta, perché serve anche chi lo metta in condizioni di segnare. L’assist-man in questione potrebbe essere Cristiano Biraghi, esterno 29enne che fin qui ha messo a segno 2 gol in 18 gare, ma stranamente nessun passaggio decisivo per i compagni. Il suo mancino potrebbe far partire un cross per gli attaccanti o creare in qualche modo un’occasione da rete. Puntate su di lui: è il nostro difensore consigliato.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

La legge dell’ex non perdona (quasi) mai. Per questo in mediana abbiamo scelto un calciatore che domani sfiderà una squadra di cui ha vestito la maglia, seppur diversi anni fa. Parliamo di Bryan Cristante, attualmente giocatore della Roma, che giocherà sul campo del Milan. Il centrocampista è cresciuto con la maglia rossonera prima di passare, giovanissimo, al Benfica. Da lì poi Palermo, Pescara, Atalanta e infine i giallorossi, oggi guidati da José Mourinho. Un big match in cui la potenza fisica del calciatore potrebbe aiutare la Roma contro un Milan orfano di Kessiè, indisponibile perché in Coppa d’Africa. Occhio ai suoi tiri da fuori o a eventuali colpi di testa, Cristante potrebbe dire la sua e regalarvi bonus.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

Ha segnato 7 gol in 11 partite e porta su di sé il peso dell’attacco di una squadra, il Genoa, che fatica a trovare la propria dimensione. Ora Mattia Destro è chiamato a un ulteriore sforzo per tentare di far ritrovare ai rossoblù una vittoria che manca dal 12 settembre scorso (2-3 sul campo del Cagliari). Il Genoa di Shevchenko, che non sarà in panchina causa Covid, farà visita al Sassuolo, non la migliore delle difese con 31 gol subiti in 19 partite. Sui neroverdi pesa anche una pessima chiusura di 2021, con quel netto 3-0 subito in casa contro il Bologna difficile da dimenticare. Destro, come spesso accade, potrebbe essere la mina vagante della giornata in grado di regalare +3.