Fantacalcio consigli: i quattro calciatori da schierare alla sedicesima giornata di Serie A

Giusto il tempo di esultare (o disperarsi) per quanto fatto con la propria squadra nel turno infrasettimanale, che subito ci si prepara per una nuova giornata di Serie A. La sedicesima giornata di campionato è praticamente già alle porte: si parte domani, sabato 4 dicembre, con Milan-Salernitana alle 15.00. A seguire, due big match: Roma-Inter alle 18.00 e Napoli-Atalanta alle 20.45. Il turno si chiuderà lunedì alle 20.45 con Cagliari-Torino. Pronti a schierare la vostra formazione al fantacalcio? Ecco i nostri consigli, uno per ruolo, per affrontare il weekend.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Tra i match in programma domenica c’è Spezia-Sassuolo. Pur preferendo i portieri in casa, i fantallenatori sanno di poter contare su un estremo difensore affidabile come Andrea Consigli. L’esperto portiere neroverde può mantenere la porta inviolata su un campo ostico ma non difficilissimo contro quello dello Spezia. Solo 15 gol segnati in altrettante gare per i locali, mentre il Sassuolo viene da tre risultati utili consecutivi (due pareggi e una vittoria) e non ha intenzione di bloccare il buon momento di forma. Consigli è il nostro prescelto nella speranza di un bel clean sheet.

Fantacalcio, il difensore da schierare

Giocherà l’ultima gara di giornata, per di più in trasferta, ma spesso ha abituato i fantallenatori a essere il salvatore dell’ultimo minuto. In Cagliari-Torino occhio agli stacchi di testa del centrale brasiliano Gleison Bremer, uno che di gol se ne intende anche se quest’anno ne ha messi a referto soltanto 2. Il difensore granata, su cui si sono posati gli occhi del Milan per sostituire l’infortunato Kjaer, potrebbe regalare gioie nel monday night. Di fronte, un Cagliari non proprio coriaceo a livello difensivo: penultimo posto in classifica con 29 gol subiti in 15 gare disputate e una vittoria che manca dal 17 ottobre (3-1 contro la Sampdoria). Il Torino potrebbe conquistare punti pesanti in terra sarda con Bremer protagonista: è lui il nostro consiglio per la difesa.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

15 presenze, 5 gol e 2 assist. Antonin Barak, centrocampista del Verona, anche quest’anno si sta dimostrando un profilo da tenere d’occhio e sta facendo sognare i fantallenatori. Il classe ’94 sa rendersi pericoloso con i suoi inserimenti e riesce a essere decisivo in momenti chiave della stagione, come può essere la partita del suo club sul campo del Venezia. Questi ultimi sono reduci da due ko di fila e non vivono un periodo particolarmente brillante. Potrà trovare Barak il sesto sigillo e permettere all’Hellas di ritrovare la vittoria? Il trequartista è praticamente un attaccante aggiunto: altamente consigliato.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

L’attaccante consigliato per questa giornata giocherà, quasi sicuramente dal primo minuto, la prima gara di domani. Parliamo di Rafael Leao, che finora ha collezionato 4 reti in 14 gare e può ripetersi in Milan-Salernitana, magari dando quello scatto decisivo al proprio percorso. Il portoghese continua ad avere un rendimento altalenante, senza mai sfondare definitivamente. Ha firmato due reti a inizio campionato, entrambe in casa, e poi due in trasferta. L’ultima, però, risale al 23 ottobre scorso, nel match giocato e vinto dai rossoneri a Bologna. Finì 2-4 e sul tabellino resta impresso il nome di Leao. Per l’ultima volta, magari fino a domani.