Fantacalcio, i quattro calciatori da schierare alla 19esima giornata di Serie A

L’ultimo turno di campionato del girone d’andata e del 2021 si apre con un rinvio. A causa dei casi Covid all’interno del gruppo squadra e del fermo intimatole dall’Asl Campania, la Salernitana non è partita alla volta di Udine, dove avrebbe dovuto affrontare l’Udinese. Sarà 3-0 a tavolino e la palla passerà poi ai giudici, che per la seconda volta dopo il caso di Juventus-Napoli dello scorso anno, dovranno capire quale sarà la scelta giusta tra il risultato d’ufficio e il recupero della gara alla prima data utile. Intanto, però, si giocano le altre gare di serie A. Mentre tutte le altre partite si giocheranno domani, due sono gli anticipi di stasera, Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari, entrambe alle 20.45. Ciò significa che c’è ancora tempo per le vostre formazioni per il fantacalcio e, soprattutto, per leggere i nostri 4 calciatori consigliati, uno per ruolo, per l’ultimo turno del 2021.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Tra le gare di domani, in programma alle 16.30, c’è anche quella tra Sassuolo e Bologna. Momenti opposti per le due formazioni, perché se i neroverdi sono reduci da sei risultati utili consecutivi (due vittorie e quattro pari), i rossoblù vengono da tre ko di fila, l’ultimo dei quali senza segnare contro la Juventus. Nonostante i tanti gol subiti dal Sassuolo, potrebbe essere una scelta vincente schierare Andrea Consigli, estremo difensore che sa garantire ottimi voti in pagella e anche qualche bonus in stagione. Un para-rigori che di fronte si troverà attaccanti non nel loro momento migliore, come Arnautovic o Barrow. Occhio alle sorprese: Consigli si può schierare.

Fantacalcio, il difensore da schierare

Al fantacalcio c’è una regola non scritta che tantissimi fantallenatori seguono in modo preciso e netto, senza indecisioni. Si tratta della regola del gol dell’ex. E se questo arrivasse da un difensore? Per il reparto arretrato il nostro consigliato è, senza dubbio, Davide Zappacosta, che con la maglia dell’Atalanta andrà a giocare sul campo del Genoa, sua ex squadra. Molti i motivi per sceglierlo e non solo per scaramanzia. Il classe ’92 è al rientro dopo la manciata di minuti dell’ultimo turno e sappiamo quanto possa far male la squadra di Gasperini sulle fasce. In più, Zappacosta si trova di fronte un Genoa in piena crisi di risultati, che non vince in campionato dal 12 settembre e addirittura ha perso tutte e quattro le ultime gare. Infine, l’esterno vuole dare la svolta alla propria stagione, leggermente al di sotto del suo potenziale con un solo gol e tre assist in 16 gare giocate. Lui è il nostro difensore consigliato.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

Il Milan che ha bisogno di ritrovarsi dopo il ko con polemiche contro il Napoli si aggrappa al proprio numero 10. Dopo un inizio di stagione di altissimo livello, Brahim Diaz non è riuscito più a incidere in chiave bonus. Per questo, spesso, i fantallenatori lo hanno accantonato, preferendo giocatori più affidabili e meno inclini a voti bassi in pagella in giornate no. Stavolta i rossoneri se la vedranno con l’Empoli, avversario semplice solo sulla carta perché reduce da ben sei risultati utili consecutivi. La squadra di Pioli, invece, non vince da tre partite (due sconfitte e un pari) e per tornare al successo bisogna aggrapparsi alla fantasia e all’estro del classe ’99. Diaz ha soltanto una possibilità per non rischiare di perdere il posto: quella di incidere, subito, e riportare il Milan ai tre punti. Noi ci crediamo, è il nostro centrocampista consigliato.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

Potrebbe sembrare una scelta facile ma chi lo ha acquistato all’asta, sperando che ripetesse il finale della stagione passata, è fin qui rimasto molto deluso. Il messicano Hirving Lozano sta attraversando un campionato difficile e nonostante un Napoli in grado di segnare 35 reti in 18 gare, praticamente due a partita, il suo bottino personale è di sole 2 marcature e 3 assist. Adesso, con Insigne fuori causa Covid e Osimhen ancora out per la frattura al volto che lo tiene fuori da diverse settimane, non può più sbagliare. Nel match di domani Lozano si troverà di fronte lo Spezia e potrebbe essere l’avversario giusto per ritrovare il gol. Sette gare senza vittorie per la squadra ligure, mentre il Napoli ha bisogno di vincere per riportarsi in corsa per lo scudetto. Lozano saprà incidere? Secondo noi, sì.