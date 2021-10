Fantacalcio, i quattro calciatori da schierare all’undicesima giornata di Serie A

Dopo il turno serale infrasettimanale, terminato giovedì con la netta vittoria della capolista Napoli sul Bologna, alle 15 di sabato 30 ottobre scatta già l’undicesimo turno di campionato. E lo fa con un match di tutto rispetto: Atalanta-Lazio. Per il vero big match di giornata c’è da aspettare la serata di domenica, con Roma-Milan. Intanto, ecco quattro consigli per il Fantacalcio, uno per ruolo.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Ha funzionato, ma forse il consiglio di schierare Ospina alla decima giornata era un po’ troppo scontato. Stessa cosa per Handanovic in questa giornata, impegnato al Meazza contro l’Udinese. E allora il nome per la porta è stavolta Terracciano della Fiorentina, diventato titolare a causa dell’indisponibilità di Dragowski. Potrebbe essere una delle ultime possibilità di schierarlo, perché il polacco pare prossimo al rientro. Se la vedrà contro lo Spezia.

Fantacalcio, il difensore da schierare

Contro la Juventus Chiriches è partito dalla panchina, ma nel match casalingo che vede il Sassuolo opposto all’Empoli il difensore rumeno sarà tra i titolari. Da schierare perché, al netto di qualche difficoltà che potrebbe patire contro l’attacco rapido dei toscani, è un centrale difensivo sempre pericoloso sui calci piazzati.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

Veloso ha in mano le chiavi del centrocampo del Verona disegnato da Tudor. E potrebbe usarle a piacimento contro la Juventus, che invece ha proprio nella mediana il suo punto debole. Chiunque giochi. L’Hellas corre, pressa e attacca di squadra, ben messo in campo dal tecnico croato. E quando il pallone passa dal sinistro del giocatore portoghese, è sempre un piacere.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

T. Henry. Non Thierry, ma Thomas. Attitudine da leader, il francese è una punta centrale classica, forte fisicamente, ideale per essere il terminale offensivo di un tridente. Per il Venezia basta e avanza. Ha segnato appena una rete finora, ma gioca a Marassi contro il Genoa, squadra che concede molto e che, nonostante la vena realizzativa di Destro, certo non sta facendo un bel campionato. È lui il consiglio per l’attacco.