Ci siamo messi alle spalle la nona giornata di campionato, con una domenica arricchita dai due big match Roma-Napoli e Inter-Juventus, che già è tempo di ricominciare. A tifare davanti alla tv oppure direttamente allo stadio, magari. A gioire, a disperarci, per le giocate riuscite o fallite dai calciatori della nostra squadra… reale o virtuale. Ecco con il consueto appuntamento dei consigli per il Fantacalcio. Quattro giocatori da schierare, uno per ruolo.

Fantacalcio, il portiere da schierare

La difesa del Napoli è un fortino. Appena tre le reti subite in nove partite, sei in meno rispetto a Milan e Roma, seconde nella classifica dei (minori) gol incassati. Gran parte del merito va a David Ospina, titolare del ruolo che sta costringendo Meret a quello scomodo di secondo (ed eterna promessa): il colombiano sarà chiamato giovedì sera a difendere i pali contro il Bologna.

Fantacalcio, il difensore da schierare

La difesa dello Spezia lascia invece ampi spazi a disposizione agli avversari. Motivo per cui Mattia Destro potrebbe ricevere assist interessanti da Mimmo Criscito, giusto da spingere in rete. Vista la forma dell’attaccante, abbastanza probabile. Se a questo aggiungiamo che il capitano del Genoa è anche il rigorista della squadra, Criscito da schierare al Fantacalcio è il classico consiglio che non si può rifiutare.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

Antonin Barak è un giocatore delizioso da vedere. Ed è anche efficace: 9 presenze in questo campionato (è sempre sceso in campo), tre le reti realizzate, di cui due su rigore. Sulla scia di Pessina e Zaccagni, un altro giocatore del Verona che l’anno prossimo potrebbe finire in una big. Nel suo immediato futuro c’è però l’Udinese, che è anche il suo passato, visto che a portarlo in Italia nel 2017 è stato proprio il club friulano. Insomma: gol dell’ex e magari assist (sarebbe il primo) all’ispiratissimo Simeone visto contro la Lazio? Chissà.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

C’è poco da fare, quando entra in campo lui per la Juventus si accende la luce. Dybala serve come il pane alla sua squadra, che quando arriva al limite dell’area avversaria sembra avere troppo spesso le idee confuse. Batte rigori, punizioni e anche calci d’angolo Paulo da Laguna Larga. Giocherà, in coppia con Morata oppure Chiesa, contro il Sassuolo a Torino: ovviamente, potrebbe segnare anche su azione.