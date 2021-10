Fantacalcio, i quattro calciatori da schierare alla nona giornata di Serie A

Inizia alle 18.30, con la sfida dell’Olimpico tra Torino e Genoa la nona giornata del campionato di calcio. Una sfida interessante tra due squadre che hanno fatto la storia della nostra Serie A, ma che buona parte degli appassionati guarderanno (impegni vari permettendo) per un ovvio motivo: il Fantacalcio. C’è ancora un po’ di tempo per consegnare le formazioni: ecco quattro giocatori da schierare in questa giornata, uno per ruolo.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Il gol dell’ex è una regola non scritta del calcio, che di solito condanna chi ha appena ceduto un giocatore, il quale dà un dispiacere ai suoi vecchi tifosi. Ecco, in questa giornata Musso dell’Atalanta potrebbe fare importanti “parate dell’ex” contro l’Udinese. Oppure non farne affatto, viste le forza in campo. Sì, l’Atalanta è in emergenza, è vero, ma gioca pur sempre in casa e vuole rifarsi dopo la sconfitta patita in Champions League contro il Manchester United: ai bianconeri potrebbero, privi del sempre insidioso Pereyra, potrebbero rimanere le briciole.

Fantacalcio, il difensore da schierare

Il difensore del Torino Bremer sta vivendo un ottimo momento di forma: contro il Napoli, il centrale brasiliano non ha certo sfigurato, reggendo alla grande lo strapotere fisico di Osimhen. Alla quarta stagione in granata, Bremer sembra aver raggiunto la maturità, al punto che su di lui si fanno sempre più insistenti le voci di mercato. Se la vedrà con Destro, brutto cliente, ma potrebbe fare male al Genoa sui calci piazzati.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

In quella splendida accozzaglia di giocatori sconosciuti provenienti da ogni angolo del mondo che è il Venezia, Busio riesce a farsi notare. Non solo per la capigliatura, ma anche per le sue doti tecniche. Bello da vedere, ma anche utile, il centrocampista italoamericano dei lagunari. Gioca contro il Sassuolo, squadra che fa giocare. Potrebbe regalare soddisfazioni.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

Qualcuno deve pur retrocedere, ma la Salernitana finora è stata una vera delusione. Ribery non è al massimo, ma ci sarà: contro l’Empoli, dai suoi piedi potrebbero partire palloni importanti per Simy, che si è finalmente sbloccato nello scorso turno di campionato. È lui il nostro consiglio in attacco di giornata.