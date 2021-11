Fantacalcio, i quattro calciatori da schierare alla quattordicesima giornata di Serie A

Messa alla spalle la tre giorni di coppe europee, è di nuovo tempo di Serie A, che torna venerdì 26 novembre alle 20.45, con lo scontro salvezza Cagliari-Salernitana. Tra le partite più interessanti, sabato c’è la sfida Juventus-Atalanta, mentre la domenica del pallone si chiuderà con il big match Napoli-Lazio. Per gli appassionati di Fantacalcio, non c’è partita che valga meno delle altre: ecco quattro consigli per i fantallenatori d’Italia, uno per ruolo.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Al di là dei consigli più ovvi (Samir Handanovic, magari) il portiere da schierare in questa giornata di campionato potrebbe essere Marco Silvestri dell’Udinese. I friulani hanno una difesa che certo non è tra le peggiori della Serie A e lui si troverà di fronte un attacco spuntato: nel Genoa che arriva alla Dacia Arena, infatti, mancherà ancora il bomber Mattia Destro. Fuori per infortunio anche Mimmo Criscito, specialista dal dischetto. Insomma, se ne capitasse uno contro, chissà… E l’attaccante più forte di tutti a scendere in campo, Shevchenko, ormai fa l’allenatore.

Fantacalcio, il difensore da schierare

Cristiano Biraghi per Dusan Vlahovic. Non proprio Stockton to Malone, ma qualcosa di buono (per la Fiorentina) potrebbe venire fuori su questo asse, nel corso del derby toscano contro l’Empoli. La squadra di Andreazzoli ha subito 25 reti in 13 gare, praticamente due a partita, l’attaccante serbo è indiavolato. Un assist di Biraghi? Non probabile, ma almeno possibile sì.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

Nove reti nello scorso campionato, ancora nessuno in quello in corso. La Serie A 2021/22 sembra stregata per Roberto Soriano, che contro lo Spezia festeggia le 100 presenze con la maglia del Bologna. E se le celebrasse sbloccandosi finalmente in campionato? Il ragazzo di Darmstadt ne ha, di reti nei piedi. Il consiglio è di schierarlo al Fantacalcio.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

Anche qua vale quanto scritto per il portiere. Vlahovic ok, idem Immobile e pure Dzeko. Ma in questo turno si potrebbe scommettere su Andrea Belotti. In netta crescita dal punto di vista atletico, il Gallo smania dalla voglia di tirare su la cresta. Avrà contro la difesa della Roma: una delle migliori del campionato. Ma l’attaccante del Toro è uno che si esalta nelle difficoltà.