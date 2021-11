Fantacalcio, i quattro calciatori da schierare alla dodicesima giornata di Serie A

Dopo la tre giorni di coppe europee, è tempo di “gettarsi” di nuovo sul campionato di calcio di Serie A, che torna venerdì 5 novembre alle 20.45, con l’anticipo Empoli-Genoa. Tra le partite più interessanti, sabato c’è la sfida Juventus-Fiorentina, mentre la domenica del pallone si chiuderà con il big match Milan-Inter, il Derby della Madonnina. Ma per gli appassionati di fantacalcio, non c’è partita che non sia da tenere d’occhio: ecco quattro consigli per i fantallenatori d’Italia, uno per ruolo.

Fantacalcio, il portiere da schierare

Già oggi scende in campo Vicario, portiere dell’Empoli che sta offrendo grandi prestazioni e potrebbe essere il consiglio giusto “extra big”. In linea generale, a porta nel Fantacalcio è però sempre meglio schierare il portiere di una grande squadre, che subirà gol più difficilmente. La Roma ha subito in media più di un gol a partita (12 in 11 gare), ma gioca a Venezia contro una squadra che ne ha fatti appena 8, tirando solo 95 volte in porta in tutto il campionato: il portiere da schierare in questa giornata è Rui Patricio.

Fantacalcio, il difensore da schierare

La Sampdoria non sta vivendo un grande momento e galleggia sulla linea della salvezza. Theate del Bologna potrebbe farle male sui calci piazzati e rimane un consiglio più che valido: in fondo, ha già segnate due reti. Chi lo ha in rosa, però, dovrebbe schierare (anche, perché no) Milenkovic della Fiorentina: giocherà contro la Juventus, che ha una fase difensiva pessima, con clamorosi cali di attenzione sulle palle alte. In cui il difensore serbo con il vizio del gol è specialista.

Fantacalcio, il centrocampista da schierare

Nuovo leader tecnico dell’Udinese dopo la partenza del connazionale De Paul, Pereyra è un centrocampista da schierare nella dodicesima di campionato: di fronte il Sassuolo, che lascia giocare. Il “vero” consiglio di giornata è però Linetty del Torino: i granata scendono infatti in campo contro lo Spezia, che vanta (si fa per dire) la difesa colabrodo della Serie A, 26 reti subite in 11 gare. Il trequartista atipico polacco potrebbe trovare finalmente il gol.

Fantacalcio, l’attaccante da schierare

Muriel dovrebbe giocare contro il Cagliari ultimo in classifica, mentre il centravanti del Toro (Belotti in vantaggio su Sanabria) avrà di fronte la peggiore difesa del campionato. Occhio però al “derby di casa Lotito” tra Salernitana e Lazio: i granata affidano le speranze di salvezza a Ribery, ma noi puntiamo tutto sull’altro grande vecchio Pedro, capace di grandi giocate e gol deliziosi.