Fantacalcio 2022/2023, consigli per l’asta

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A, i tifosi di tutta Italia fremono dalla voglia di rivedere in campo i propri beniamini. L’ansia di applaudire i nuovi acquisti ed esultare ai gol segnati dalla squadra del cuore cresce. Ma c’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: con l’inizio del campionato ha ufficialmente il via anche una nuova annata di fantacalcio. Centinaia di migliaia di fantallenatori si sfidano ogni anno a suon di bonus e malus, ma prima si riuniscono per un vero e proprio rituale: l’asta con cui si costruiscono le squadre. Si tratta di un momento già di per sé decisivo, che richiede studio e abilità di contrattazione. Per questo molti si preparano per giorni, prima di sfidare gli amici a suon di rilanci, studiando attentamente anche il mercato delle formazioni di A, aperto fino a fine mese a campionato in corso. E in un listone “povero” di grandi nomi, sono gli acquisti a sorpresa a poter fare la differenza. Ecco i nostri consigli, tra certezze, volti nuovi e possibili scommesse.

I portieri: la certezza sono i para-rigori

Il più delle volte l’asta parte dai portieri e questo non è un ruolo da sottovalutare. Due le scuole di pensiero: prendere un estremo difensore da una big e le relative riserve o alternarsi tra portieri di fascia medio-bassa. Nel primo caso il milanista Maignan fa gola a tutti, così come Szczesny (da prendere con Perin) e il duo interista Handanovic-Onana, a rischio ballottaggio continuo. Nel secondo, invece, intriga Pierluigi Gollini. Il portiere ex Atalanta e Tottenham è tornato in Italia e difenderà i pali della Fiorentina. Anche l’atalantino Musso, però, potrebbe essere una buona scelta, forse anche meglio di un Rui Patricio che rischia di subire qualche rete in più e della scommessa laziale Maximiano. Occhio al Napoli, con Meret che difficilmente sarà il titolare e il mercato è ancora lungo: sconsigliato. Per pochi crediti, fari puntati su Cragno e Radu, di Monza e Cremonese, ma anche Silvestri e Montipò, rispettivamente all’Udinese e al Verona, sono scelte positive.

I 3 top: Maignan (Milan), Handanovic-Onana (Inter), Szczesny (Juventus)

Le 3 certezze: Musso (Atalanta), Gollini (Fiorentina), Rui Patricio (Roma)

Le 3 scommesse: Cragno (Monza), Radu (Cremonese), Silvestri (Udinese)

I 3 sconsigliati: Meret (Napoli), Sepe (Salernitana), Falcone (Lecce)

In difesa fanno gola i goleador

Se avere un bomber fa la differenza, acquistare difensori in grado di portare qualche bonus durante l’anno non è da meno. Fin troppo facile puntare Theo Hernandez. Il terzino del Milan sforna gol e assist e da campione d’Italia vorrà alzare ancora il livello. Semplice anche la scelta Bremer, appena arrivato alla Juventus da miglior difensore dello scorso anno. Dall’Inter, invece, il consiglio è Dimarco. Il giovane esterno ha brillato durante il pre-campionato e con un Gosens che continua a non ingranare potrebbe rappresentare un acquisto low cost da sfruttare a sorpresa durante tutto il campionato. Sulle tracce di Theo, svariati terzini considerati di fascia medio-bassa che possono sorprendere (ancora): Singo dal Torino, Udogie dell’Udinese, Biraghi della Fiorentina, Faraoni dal Verona ma anche Zappacosta dall’Atalanta e Spinazzola alla Roma, rientrato dal grave infortunio di un anno fa. Le sorprese: Erlic e Cambiaso, ora al Sassuolo e al Bologna. Occhio all’impatto con la Serie A per Kim e Dodò, acquisti di Napoli e Fiorentina. C’è un caso Acerbi nella Lazio: l’ex capitano rischia di restare e non giocare.

I 3 top: Theo Hernandez (Milan), Bremer (Juventus), Skriniar (Inter)

Le 3 certezze: Faraoni (Verona), Biraghi (Fiorentina), Mancini (Roma)

Le 3 scommesse: Dimarco (Inter), Cambiaso (Bologna), Erlic (Sassuolo)

I 3 sconsigliati: Kim (Napoli), Dodò (Fiorentina), Acerbi (Lazio)

Centrocampisti: tanti nomi forti e tante scommesse

Da Milinkovic-Savic a Chiesa, da Pellegrini a Pogba, passando per Malinovskyi, Zaniolo, Chalanoglu, Zielinski, Cuadrado e Pasalic. Ogni fantallenatore sa quali sono i big da puntare, ma su un centrocampo composto da 8 calciatori, difficile prenderne più di uno o due. Per rimpolpare servono colpi mirati, di fascia media, titolari e portatori seriali di bonus. Come il “tucu” Pereyra. L’Udinese si affida a lui e solitamente non delude, soprattutto perché batte rigori, punizioni e angoli. Chi può far bene, inoltre, sono i vari Bajrami, Traoré e Koopmeiners. Il primo è titolare fisso in un Empoli che punta a sorprendere: calcia i rigori e le punizioni. Il secondo ha chiuso il campionato ad altissimo livello e il Sassuolo punta forte sulla coppia collaudata con Frattesi. Il terzo si è preso l’Atalanta e non disdegna la via del gol. Tante anche le scommesse: il neo-acquisto del Napoli Kvaratskhelia (senza spendere troppo), ma anche Sabiri della Samp e Pessina dal Monza. Il vero colpo, però, potrebbe essere De Keteleare. Il Milan lo ha inseguito per un’estate intera: l’ambientamento potrebbe essere un rischio, ma vale la pena provarci. E occhio anche ad Adli, tutt’altro che panchinaro fisso nella squadra di Pioli. A centrocampo le insiede sono tante: dai partenti Fabian Ruiz e Luis Alberto agli ormai ex titolari come Brahim Diaz.

I 3 top: Chiesa (Juventus), Milinkovic-Savic (Lazio), Pellegrini (Roma)

Le 3 certezze: Pereyra (Udinese), Malinkovskyi (Atalanta), Chalanoglu (Inter)

Le 3 scommesse: Bajrami (Empoli), Sabiri (Sampdoria), Pessina (Monza)

I 3 sconsigliati: Ruiz (Napoli), Luis Alberto (Lazio), B. Diaz (Milan)

Tridenti da sogno con i bomber di provincia

La vera asta comincia, però, con gli attaccanti. I fantallenatori proveranno il tutto per tutto per accaparrarsi soprattutto 3 nomi: Ciro Immobile, Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. A questi aggiungiamo Osimhen (ma occhio alle sirene inglesi), Lautaro Martinez, Abraham, Leao e, ovviamente, il colpo che fa battere il cuore: Paulo Dybala. Occhio ad Angel Di Maria, più assistman che goleador: giusto puntarlo, ma senza strafare. Soprattutto perché accanto al top player vanno schierati altri attaccanti di tutto rispetto. La Seria A quest’anno propone il “solito” Berardi, rigorista e trascinatore del Sassuolo, così come l’usato garantito Giroud dal Milan e la coppia Zapata-Muriel dall’Atalanta. Chi ispira tanto gli appassionati è Caprari, che guiderà l’attacco del neo-promosso Monza. Un colpo da valutare, perché potrebbe garantire un discreto bottino di reti. E con lui anche la scommessa della Fiorentina Jovic, ex Real Madrid, e due pupilli dei fantallenatori: Simeone e Beto. Sconsigliati? Cabral a Firenze può perdere il posto; Destro all’Empoli rischia una stagione altalenante; Origi al Milan parte con un infortunio e si rischia di prenderlo comunque a prezzi troppo alti.

I 3 top: Immobile (Lazio), Lukaku (Inter), Vlahovic (Juventus)

Le 3 certezze: Abraham (Roma), Leao (Milan), Berardi (Sassuolo)

Le 3 scommesse: Caprari (Monza), Jovic (Fiorentina), Simeone (Udinese)

I 3 sconsigliati: Cabral (Fiorentina), Destro (Empoli), Origi (Milan).