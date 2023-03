FantaAmici 2023, come funziona: le regole del gioco previsto per il serale

Il FantaAmici 2023 è il gioco virtuale ispirato all’omonimo talent show di Maria De Filippi che permette al pubblico di ricreare a casa il talent, creando una propria squadra scegliendo tra gli artisti in gara, ballerini e cantanti e selezionando un leader tra i professori.

Come funziona il FantaAmici 2023

Il gioco è gratuito, ma per partecipare è necessario conoscere i concorrenti e seguire i loro progressi durante la trasmissione. Scaricando l’app creata appositamente è possibile creare una squadra con a capo un insegnante. Ogni membro ha un costo e, per tutta la durata delle competizione virtuale, si avranno a disposizione 1.000 monete. Ogni squadra creata guadagnerà punti in base al comportamento di coloro che saranno selezionati in “casetta” per tutto il tempo della durata di Amici (ma solo nelle puntate del serale). L’obiettivo è quello di scalare la classifica e superare tutti. Per ricreare la gara, i giocatori dovranno seguire quella reale, conoscere i punteggi e la posizione in classifica dei concorrenti che ovviamente che cambia di puntata in puntata.

Per vincere bisogna accumulare punti e scalare la classifica

Il regolamento è molto simile ad altri giochi come il Fantasanremo o il Fantacalcio. Ci saranno punti bonus, in base alle gare o ad alcuni traguardi raggiunti dai concorrenti, il maxi bonus o ancora dei punti malus, ovvero delle penalità che andranno a togliere punteggio.

Il FantaAmici 2023 è iniziato dalla prima puntata del serale prevista per sabato 18 marzo. Essendo il gioco già iniziato, i ritardi sulla creazione delle squadre comporteranno delle penalità. Inoltre, durante tutta la gara, saranno riconosciuti dei punti extra: ogni settimana verranno premiati il meme/post di Twitter e il video di TikTok che durante il Serale riceveranno il maggior numero di like.