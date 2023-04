Fanny Ardant: età, film, vita privata e amori dell’attrice

Secondo alcuni Fanny Ardant (oggi 74enne) è in assoluto una delle migliori interpreti cinematografiche che la storia del cinema francese abbia mai conosciuto. Con alle spalle un’importante serie di prestigiosi premi, non c’è dubbio che rappresenti un punto di riferimento per molte donne, francesi e non, che sognano un giorno di intraprendere il suo stesso mestiere. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere su di lei.

La storia di Fanny Ardant

Fanny Marguerite Judith Ardant (questo il suo nome completo) è nata a Saumun, nel dipartimento del Maine e Loira, nel 1949. Figlia di Jean Ardant, un ufficiale di cavalleria, e di Jacqueline Lecoq, abbandona la famiglia poco dopo aver iniziato un percorso di studi in ambito linguistico per dedicarsi alla sua più grande passione, la recitazione.

I suoi primi passi sul grande schermo li muove grazie alla pellicola Marie-Poupée, uscita nel 1976 e diretta da Joël Séria. Grazie alle varie serie tv a cui partecipa in questi primi anni di carriera viene notata dal celeberrimo François Truffaut, che la vuole con sé nel ruolo di protagonista del film La signora della porta accanto del 1981. Truffaut sarà anche il suo primo grande amore, dal quale avrà anche una figlia, Josephine, nata nel 1983. Dopo aver lavorato a qualche film minore e dopo aver collaborato anche con Marcello Mastroianni (in Al di là delle nuvole e Cento e una notte) ottiene il suo primo, importante riconoscimento. Sempre al fianco di Mastroianni grazie alla commedia Di giorno e di notte, riceverà il premio César (più importante riconoscimento cinematografico francese) a Miglior attrice.

Gli ultimi anni sono stati per lei particolarmente fortunati: il pubblico l’ha infatti vista recitare in pellicole del calibro di Nessuna notizia da dio (film del 2001 diretto da Agustin Díaz Yanes), 8 donne e un mistero (di François Ozon, 2002) e più di recente anche ne La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, dove ha recitato un cameo di sé stessa.

Tutti i riconoscimenti ottenuti dall’attrice

Il Palmarès di Ardant fa davvero impressione e include, ad oggi, un totale di due César (il secondo per La Belle époque, ottenuto nel 2020), un European Film Award, un Orso d’argento al Festival di Berlino e due Nastri d’argento. Vale inoltre la pena di ricordare la Grolla d’oro per la carriera ricevuta nel 1995.

Gli amori e la vita privata

Ad oggi l’attrice, che ha un fratello e una sorella, non è mai convolata a nozze. Sono comunque stati tre gli uomini più importanti della sua vita: il primo è stato il collega Dominique Leverd, da cui ha avuto la primogenita Lumir, il secondo è il già citato Truffaut mentre l’ultimo, il produttore Fabio Conversi, l’ha resa madre nel 1990 della terza figlia Baladine.