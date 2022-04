Family act, cos’è e cosa cambia per le famiglie italiane?

Il “Family Act” ha ricevuto il sì definitivo al Senato. Il pacchetto di principi e misure generali è pensato per migliorare il benessere delle famiglie. Il governo potenzierà il sistema del welfare con l’introduzione dell’assegno unico e universale. Ma anche attraverso il sostegno alle spese per i percorsi educativi dei figli, la revisione dei congedi parentali con la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli per entrambi i genitori. Infine, tramite misure di incentivo al lavoro femminile e il tema della formazione e della emancipazione giovanile. Ma in cosa consiste esattamente il “Family Act”? Scopriamolo insieme.

Family Act: conciliazione famiglia-lavoro

Il Family Act punta a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, anche per contrastare la denatalità. Per farlo, si tenterà di rendere finanziariamente autonomi e indipendenti i giovani. Ma anche conciliando la vita familiare con quella lavorativa di entrambi i genitori, sostenendo soprattutto l’impiego femminile.

In particolare, verrà rivista la disciplina dei congedi parentali di paternità e di maternità. Ci sarà la possibilità di usufruirne fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio. E saranno introdotte detrazioni fiscali o bonus per il sostegno all’istruzione universitaria: dall’acquisto dei testi, anche in formato digitale, alle spese abitative per gli studenti fuori sede).

Giovani coppie Sempre nell’ottica di invertire la denatalità, sono previste agevolazioni fiscali anche per la locazione o l’acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie. La misura si estende anche alle persone con disabilità, senza limiti di età, affinché sia rispettato il loro diritto alla vita indipendente. I fondi per il family act Per finanziare i decreti, le risorse arriveranno, soprattutto, dalla modificazione o dall’abolizione di una serie di misure come il bonus bebè e o il bonus asili nido o dalla più ampia riforma del sistema delle detrazioni fiscali. Le misure sull’assegno unico, inizialmente inserite in questo provvedimento, sono state definite in un provvedimento ad hoc.