Famiglia no vax distrutta dal Covid, l’unica superstite aveva detto: «Ognuno fa le sue scelte»

Un’intera famiglia no vax è stata distrutta dal Covid a San Francesco al Campo, paesino di poco meno di 5 mila abitanti nel torinese. Tra la fine di dicembre e i primi giorni del 2022 sono morti nonni e nipote, tutti colpiti dalle complicanze provocate dal Coronavirus. A loro si è aggiunto il 68enne Giuseppe Ferrero, genero dei primi e padre del secondo, che da qualche giorno lottava in terapia intensiva all’ospedale di Ciriè. «Ognuno fa le sue scelte», aveva dichiarato la moglie Rinuccia, unica superstite, dopo la morte del figlio Marco.

Famiglia no vax, l’ultima vittima del Covid

Pensionato, Giuseppe Ferrero aveva lavorato tutta la vita nello stabilimento dell’Alenia di Caselle Torinese. Conosciuto per la sua attività nel sociale, era stato ricoverato il 29 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Ciriè dove venerdì. Lascia la moglie, l’unica in famiglia a essere stata colpita dal Covid e a essersi salvata, senza particolari problemi.

Famiglia no vax, gli altri tre che hanno perso la vita

I primi a perdere la vita in questa famiglia no vax erano stati i nonni: Olga Goffi, 94 anni, stroncata dalla polmonite da Covid, seguita due giorni dopo dal marito 92enne Maurizio Ghella, ex agricoltore deceduto per lo stesso motivo. Poi Il giorno dell’Epifania era stata la volta del 42enne Marco, che lavorava come ascensorista a San Francesco al Campo. Prima di contrarre il Covid, l’uomo godeva di buona salute e faceva sport. «Non voglio parlare delle cause della morte di mio figlio per rispetto delle sue decisioni. Non ho niente da dire. Tanto vi inventate sempre tutto», aveva detto Rinuccia dopo la scomparsa del figlio. «Tutta la società vuole esprime il suo cordoglio e stringersi alla famiglia, nel ricordo di uno splendido ragazzo. Ci mancherai tantissimo, speriamo che oggi tu sia in un luogo privo di sofferenza, e che tu possa riposare in pace», lo aveva salutato la società Idea Team su Facebook.