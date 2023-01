California, famiglia cade da 76 metri: salvi nella Tesla

Una famiglia in una Tesla cade per 76,7 metri: sono tutti salvi. È accaduto allo Scivolo del Diavolo – in inglese Devil’s Slide, nelle vicinanze di San Francisco, in California. Il mezzo si sarebbe ribaltato durante la caduta, raggiungendo il suolo dalla parte delle ruote. In questo modo, tutti i componenti della famiglia sono rimasti illesi.

California, famiglia precipita da 76,7 metri: salvi nella Tesla

I testimoni che hanno assistito alla scena hanno prontamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Un elicottero è intervenuto per estrarre i due adulti presenti nel mezzo, mentre i due bambini – di 9 e 4 anni – sono stati salvati dai vigili del fuoco.

«Quando le auto finiscono nel precipizio chi è a bordo non sopravvive mai. È stato un miracolo assoluto. Come siano riusciti a sopravvivere è un vero mistero» ha spiegato il capo della squadra locale dei vigili del fuoco. L’agenzia statale di pubblica sicurezza sta cercando ora di capire le dinamiche dell’incidente. La Tesla non sarebbe stata in modalità Autopilot o in quella Full Self-Driving al momento dell’incidente. La strada non era messa male, ma non era presente il guard rail nel tratto dove l’auto è poi precipitata.

Indagini in corso

«Gli investigatori del CHP hanno lavorato per tutta la notte interrogando i testimoni e raccogliendo prove sulla scena dell’incidente. Sulla base delle prove raccolte gli investigatori credono che la tragedia sia stato un atto intenzionale da parte dell’uomo» ha spiegato la polizia. Si tratterebbe di un medico di Pasadena. Stando a un primo riscontro, il 41enne era il conducente del mezzo al momento dell’incidente. In passato, sarebbe stato accusato di abuso di minore e tentato omicidio.

«L’auto è uscita dalla parte principale della carreggiata. Per quale motivo non lo sappiamo» conclude l’agenzia statale di pubblica sicurezza.