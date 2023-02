Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Omar Sy è protagonista del film Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, in onda stasera 12 febbraio alle 21.40 su Canale 5. Protagonista della storia è un giovane francese che vive dedicandosi agli amici e al divertimento. Tutto cambia quando una sua ex fidanzata gli lascia in custodia una bambina che gli dice essere sua figlia. Pur non sentendosi pronto per essere padre, accoglie la piccola in casa, sovvertendo del tutto la sua esistenza. Nel cast anche Clémence Poésy e Gloria Colston. Visione disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Play e Infinity+.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, trama e cast del film stasera 12 febbraio su Canale 5

La trama del film ha inizio nel sud della Francia, dove vive Samuel (Omar Sy), scansafatiche e donnaiolo che ama trascorrere le sue giornate in riva al mare con gli amici e le varie fidanzate. La sua vita prosegue felice e tranquilla, fin quando una donna bussa alla sua porta. Si tratta di Kristin (Clémence Poésy), sua ex fiamma, che gli getta praticamente fra le braccia una bambina di appena tre mesi, Gloria, dicendo che si tratta di sua figlia. Non sentendosi pronto per fare il padre, Samuel parte per Londra senza sapere una parola di inglese alla ricerca della donna per riconsegnarle la bambina. Non riuscendo a trovarla, ma senza un soldo in tasca, trova conforto in Bernie (Antoine Bertrand), francese omosessuale che lavora nel cinema e gli propone un lavoro come stuntman.

A questo punto passano otto anni e Gloria (Gloria Colston) è una dolce e simpatica bambina che ama la sua vita, ma sente un grande vuoto. A scuola scopre che tutte le amiche hanno una madre e inizia a chiedere dove sia la sua. Cercando di non farla soffrire, Samuel inventa la storia di una brillante spia che lavora sotto copertura per il governo e che, per questo, deve star sempre lontana da casa. Potrebbe sbucare a Londra da un momento all’altro, ma nel frattempo è reperibile solo tramite email su Internet. La bambina crede senza esitare alla storia del padre, fin quando Kristin si ripresenta nuovamente sull’uscio di Samuel. Ha ritrovato il suo istinto materno e, assieme al suo nuovo compagno, vuole portare Gloria a New York.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, 5 curiosità sul film stasera 12 febbraio 2023 su Canale 5

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, l’originale messicano cui si ispira il film

Il film con Omar Sy non vanta un’idea originale, bensì è remake francese del film messicano No se aceptan devoluciones di e con Eugenio Derbez. Come si legge su Imdb, le differenze fra le due pellicole sono quasi nulle, ad eccezione delle location della storia e dei nomi dei personaggi. Ben diversa però la risposta del pubblico. Se il remake francese ha ricevuto un’accoglienza fredda al botteghino, la pellicola sudamericana ha invece raggiunto i 100 milioni di dollari a livello globale.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, le location delle riprese

Per le riprese, il cast ha toccato Francia e Regno Unito, muovendosi principalmente fra Costa Azzurra e Londra. Per quanto riguarda la capitale britannica, sono visibili alcuni luoghi simbolo come Notting Hill e Piccadilly, anche se gran parte della storia si svolge nel poco conosciuto quartiere di Shoreditch.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, nel cast un’attrice di Harry Potter

Gli amanti del genere fantasy troveranno molto familiare uno dei volti principali del cast. Interprete di Kristin, madre della piccola Gloria, è infatti Clémente Poésy, celebre per aver recitato in un Harry Potter e il calice di fuoco. Nel quarto capitolo della saga fu infatti Fleur Delacour, strega e concorrente del Torneo Tremaghi.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, l’ispirazione a Benigni e Muccino

Nel corso delle interviste promozionali, il regista del film Hugo Gélin ha detto di aver tratto ispirazione da due importanti lavori italiani. Si tratta infatti di La vita è bella, film premio Oscar di Roberto Benigni, e Alla ricerca della felicità, opera di Gabriele Muccino con Will e Jaden Smith. Il cineasta ha apprezzato il rapporto fra adulto e bambino che si crea durante la narrazione, tanto da farne cardine per il suo film.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, critica e incassi al botteghino

Sbarcato in sala nel febbraio 2016, il film con Omar Sy ha incassato 49 milioni di dollari al botteghino internazionale. Divisa invece la critica che, se da un lato ha apprezzato il cast corale del film, ha invece puntato il dito contro una trama già raccontata più volte. Sull’aggregatore Rotten Tomatoes vanta il 38 per cento di recensioni positive, ma un indice di gradimento del pubblico pari al 75 per cento.