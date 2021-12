La famiglia Addams stasera su Rai3: trama, doppiatori e curiosità sul film

Non è Halloween, ma ogni festività rappresenta un buon momento per una serata in compagnia del black humor di Gomez, Morticia, Mercoledì e zio Fester. Stasera 28 dicembre, alle 21,20 su Rai3, arriva in prima tv La famiglia Addams nella versione animata del 2019. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La famiglia Addams, trama e doppiatori del film stasera 28 dicembre 2021 su Rai3

Siamo nel ventunesimo secolo e gli Addams vivono nel loro maniero del New Jersey avvolto da una nebbia perenne con tutta la famiglia al seguito. Oltre ai coniugi Gomez (Pino Insegno) e Morticia (Virginia Raffaele), ci sono infatti i figli Mercoledì (Eleonora Gaggero) e Pugsley (Luciano Spinelli), lo zio Fester (Raoul Bova), il maggiordomo Lurch, il cugino Itt, la nonna (Loredana Bertè) e l’immancabile Mano. Prediligono un’esistenza isolata dal resto del mondo, entrandovi in contatto solo nei momenti di estrema necessità.

Nel frattempo, la pallida e perennemente triste e annoiata Mercoledì si reca a scuola dove conosce una sua coetanea e inizia a vivere tutti i problemi dell’adolescenza. Quando però la nebbia che avvolge la dimora si dirada, la loro vita si scontra con quella dell’infida Margaux Needler, conduttrice di reality che si concentra sulla ristrutturazione di vecchie case e maniaca del controllo. La donna desidera che tutta la città brilli di colore pastello e, vedendo il maniero lugubre degli Addams, ne rimane sconvolta. Ne nascerà uno scontro dai tratti tragicomici che porterà entrambi i fronti a scoprire un nuovo lato di loro stessi.

La famiglia Addams, 5 curiosità sul film stasera 28 dicembre 2021 su Rai3

La famiglia Addams, il fumetto originale di Charles Addams

A differenza di quanto possano credere i più, La famiglia Addams non è nata né al cinema né tantomeno in televisione. A crearla è stato infatti il disegnatore americano Charles Addams nel 1938 per alcune sue vignette. Il successo dei macabri protagonisti ha poi ispirato diverse opere per il grande e il piccolo schermo soprattutto a partire dagli anni Sessanta.

La famiglia Addams, i primi due film degli anni Novanta

Presente nel mondo dello spettacolo già da decenni, La famiglia Addams ha riscosso grande successo grazie ai due adattamenti cinematografici dei primi anni Novanta. Nel 1991 e nel 1993 uscirono infatti due film per la regia di Barry Sonnenfeld, che videro la partecipazione di una giovanissima Christina Ricci nei panni di Mercoledì. Su tutti spiccò però il personaggio di Morticia, nei cui panni recitò Anjelica Huston, capace di dare vita a una vera icona femminista a livello mondiale.

La famiglia Addams, il merchandising nato dopo il successo del film

Soprattutto nel periodo di Halloween, La famiglia Addams è fra i costumi più gettonati per i travestimenti. Il successo del film di animazione in onda stasera su Rai3 ha dato vita a un ricco merchandising tra cui anche pupazzetti di stoffa, action figure, Funko POP! e persino alcuni libri. HarperCollins ha infatti pubblicato in Italia nel 2019 La famiglia Addams. Il romanzo del film, La famiglia Addams. Il picture book e La biblioteca di Mercoledì. Deliziose citazioni macabre e cupe storie gotiche scelte da una ragazza lugubre.

La famiglia Addams, in originale c’è un cameo di Snoop Dogg

Per le voci originali, la produzione ha chiamato a raccolta un nutrito cast di stelle. Gomez e Morticia sono rispettivamente interpretati da Oscar Isaacs e Charlize Theron, mentre Chloë Grace Moretz si nasconde dietro a Mercoledì. Fra i personaggi secondari è presente anche la star dell’hip-hop Snoop Dogg, che ha accettato di prestare la sua voce al cugino Itt.

La famiglia Addams, da Raoul Bova e Loredana Bertè: i doppiatori

Come per la versione inglese, anche il doppiaggio italiano può vantare personaggi di livello. Gomez Addams ha la voce di Pino Insegno, mentre è Virginia Raffaele a doppiare Morticia. Raoul Bova si nasconde dietro le fattezze di zio Fester, mentre Eleonora Gaggero doppia Mercoledì. Curiosamente, anche la versione italiana vanta la presenza di una figura musicale nel cast. Si tratta di Loredana Bertè, che doppia la nonna.