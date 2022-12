La famiglia Addams, tutte le attrici che hanno interpretato Mercoledì

Famiglia Addams, quali sono le attrici che hanno interpretato Mercoledì? Oggi è Jenna Ortega che la rappresenta adolescente nella versione di Netflix firmata da Tim Burton. La prima in assoluto è stata Lisa Loring. Oggi, la donna ha 62 anni, ma nella serie televisiva in bianco e nero andata in onda tra il 1964 e il 1966 mostrava già una prima versione di Mercoledì. In un episodio speciale – chiamato Halloween con la famiglia Addams – la Loring riprese il ruolo, mostrando anche una Mercoledì più adulta rispetto al passato. A sostituirla per il ruolo da bambina ci pensò Jenny Surprenant, ma era solo l’inizio.

Famiglia Addams, attrici di Mercoledì

Nello speciale televisivo andato in onda nel 1972 The Addams Family Fun-House il ruolo della primogenita andò a Noelle Von Sonn. Chi ha seguito i film apparsi anche sul piccolo schermo negli anni Novanta potrebbe ricordare, invece, la Mercoledì di allora, cioè Christina Ricci. Ottenne il ruolo nella pellicola La famiglia Addams 1 e nel sequel. Su di lei c’è anche un cameo nella nuova serie di Netflix, dove la donna interpreta il ruolo di Marilyn Thornhill.

Nel 1998, La famiglia Addams si riunisce vede nel cast Nicole Fugere. Infine, c’è Jenna Ortega. Poi, ci sono le doppiatrici. L’ultima è proprio quella che presta la voce italiana all’attrice della serie in streaming, Chiara Fabiano.

Le doppiatrici

Nei film d’animazione del 2019 e del 2021 la voce di Mercoledì è affidata a Chloë Grace Moretz. Perla Liberatori e Lara Parmiani hanno invece prestato la loro voce nelle pellicole cinematografiche degli anni Novanta.

Deby Derryberry, invece, si è occupata di Mercoledì nelle serie animate di quel periodo. Lo stesso ruolo era stato nel 1973 di Rosalinda Galli per l’Italia e di Cindy Henderson nella versione originale. Antonella Baldini era stata poi la voce successiva di Mercoledì. Nel secondo doppiaggio realizzato per Mediaset la voce a Mercoledì fu quella di Francesca Guadagno.