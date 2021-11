Falso in bilancio Juventus, accertamenti anche sui rapporti con Ronaldo

Plusvalenze per 282 milioni in tre anni «connotate da valori fraudolentemente maggiorati», «voce di ricavo caratteristica della gestione sportiva, talvolta utilizzata quale autentico strumento “salva bilanci”, cioè in modo distorto». C’è questo dato alla base dell’indagine della procura di Torino e della Guardia di Finanza, che ieri è sfociata in una serie di perquisizioni negli uffici della Juventus. Sei gli iscritti nel registro degli indagati: tra loro Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Non risulta invece indagato Cristiano Ronaldo, ma sono in corso accertamenti sui rapporti economici tra la Juventus e il fuoriclasse portoghese, che ha lasciato il club la scorsa estate.

Juventus, sotto la lente d’ingrandimento i rapporti economici con CR7

Gli inquirenti si sono avvalsi di numerose intercettazioni telefoniche. Come riporta l’edizione torinese del Corriere della Sera, in una di esse si fa riferimento a una «carta famosa che non deve esistere teoricamente», che secondo quanto si apprende sarebbe una scrittura privata relativa ai rapporti economici fra la Juventus e Cristiano Ronaldo, in particolare alle sue retribuzioni arretrate. La Guardia di Finanza, su indicazione della procura di Torino, ha ricevuto l’incarico di cercare e recuperare anche questo documento.

Juventus, il sistema delle plusvalenze per sanare il bilancio

«Sì ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene», si può ascoltare in un’altra intercettazione. I vertici della Juventus erano ben consci che le difficoltà economiche del club non derivavano solo dalla pandemia, ma da una gestione poco avveduta delle finanze: investimenti oltre le previsioni di budget, stipendi elargiti troppo alti e mancati successi sportivi (leggasi Champions League) avevano reso la società una «macchina ingolfata». Da qui le famose plusvalenze, “necessarie” per sanare il bilancio in rosso. Tra le varie operazioni contestate, i magistrati citano l’acquisto di Marley Ake dal Marsiglia per 8 milioni di euro, “abbinato” alla contestuale cessione alla squadra francese di Franco Daryl Tongya Heubang, avvenuta per la stessa cifra. Secondo la Procura, era Fabio Paratici «l’artefice della pianificazione preventiva delle plusvalenze», ma il cda della Juventus e «in primis il presidente Andrea Agnelli» sarebbe stato ben consapevole della sua condotta.