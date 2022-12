Falsi vaccini per avere il Green Pass, indagata la cantante Madame

Ci sono anche i nomi della cantante vicentina Madame e della tennista Camila Giorgi nelle carte dell’inchiesta della procura di Vicenza sul presunto maxi giro di finte vaccinazioni anti-Covid, “effettuate” per ottenere il Green Pass. A febbraio le indagini della procura della città veneta portarono all’arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo. A circa dieci mesi di distanza, si scopre ci sono anche nomi noti tra gli indagati. Lo scrive Il Giornale di Vicenza.

Madame, classe 2002, è nata proprio a Vicenza

Tra gli indagati, scrive il quotidiano veneto, figurerebbe infatti la cantautrice Madame, nome d’arte di Francesca Calearo. Classe 2002, l’artista è nata proprio a Vicenza ed è cresciuta in provincia, a Creazzo. Dopo aver ottenuto notorietà nel 2018 grazie al brano Sciccherie, ha poi partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021 con Voce. Figura tra i cantanti in gara nella prossima edizione: all’Ariston porterà il brano Il bene nel male (che in origine era stato intitolato Puttana).

Camila Giorgi e Madame: ipotizzato il reato di falso ideologico

Tra gli indagati c’è anche la tennista marchigiana Camila Giorgi. Classe 1991 (compie 31 anni il 30 dicembre) e vincitrice del Canada Open 2021, è stata la seconda e ultima italiana di sempre a essersi aggiudicata un torneo di categoria WTA 1000. Così come Madame, evidentemente, aveva bisogno del certificato di avvenuta vaccinazione per muoversi e rispettare gli impegni di lavoro, in Italia e all’estero. Il reato ipotizzato a carico di entrambe sarebbe quello di falso ideologico.

