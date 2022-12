Falsi vaccini, Amadeus su Madame: «Innocente se non dichiarata colpevole»

Sono festività natalizie movimentate per la cantante Madame. L’artista è finita nell’occhio del ciclone sabato scorso, quando è esploso il caso dei finti vaccini per avere il Green Pass, che ha visto lei e la tennista Camila Giorgi al centro dell’inchiesta. A poche settimane da Sanremo 2023 e a poche ore dal concertone di Capodanno a Roma, in molti si chiedono se Madame sarà confermata tanto sul palco dell’Ariston quanto su quello del Circo Massimo. Oggi è arrivata la risposta di Amadeus, che ha dichiarato: «C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli».

Amadeus: «Lei è in gara, innocente finché non è dichiarata colpevole»

Il direttore artistico del Festival di Sanremo è intervenuto durante il programma The Flight, in onda su Rtl 102.5. «In questo momento», ha dichiarato, «dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano».

Madame al Circo Massimo: canterà regolarmente

Ma Sanremo è lontano, molto più vicino è il concerto di Capodanno. Il Comune di Roma ha scelto Madame, insieme ad Elodie, Franco 126 e Sangiovanni, come artista per accompagnare la capitale nel 2023. In molti si chiedono se sia il caso farla esibire sul palco del Circo Massimo, ma sembra che così sarà. Nessun commento ufficiale è ancora arrivato dal Campidoglio, ma lo staff dell’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, conferma che non sono in programma cambi di scaletta. Lo rivela Repubblica, che spiega come siano già iniziati i preparativi per l’evento da 1,7 milioni di euro a ingresso gratuito.

Falsi vaccini, parla la dottoressa: «Tutelavo la loro salute»

Nelle ore scorse, il Corriere del Veneto ha reso note alcune delle dichiarazioni che la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, medico di base di 57 anni arrestata lo scorso febbraio per false vaccinazioni contro il Covid, ha rilasciato al sostituto procuratore Gianni Pipeschi. Tecioiu ha spiegato che si sarebbero rivolte a lei centinaia di persone e che il motivo per cui ha agito è la prevenzione. La dottoressa ha parlato di voler «tutelare la loro salute» e «prevenire danni maggiori». Si parla di «sì e no trecento vaccini».