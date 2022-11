Fallimento del Bari Calcio, il pm chiede il giudizio per Paparesta e Giancaspro

Rinvio a giudizio per Gianluca Paparesta e Cosmo Giancaspro, i due ex titolari del Bari Calcio che sono stati accusati di bancarotta fraudolenta e del fallimento della squadra. Nel frattempo, i legali dei due imputati preparano la difesa.

Fallimento Bari Calcio: la richiesta della Procura e le indagini sui colpevoli

Continua la storia del fallimento della squadra di calcio del Fc Bari 1908. Infatti, sembra proprio che i vecchi titolar del Bari Calcio avrebbero contribuito a causare il fallimento: sono accusati di concorso in bancarotta fraudolenta. A questo proposito, la Procura ha fatto la richiesta del rinvio a giudizio degli ex presidenti Cosmo Giancaspro e Gianluca Paparesta e della collaboratrice della società Anna Ilaria Giuliani. L’udienza si terrà oggi davanti al giudice Francesco Mattiace,con la possibilità di costituirsi parte civile la curatela fallimentare della società, rilevata quale unica parte offesa.

La Guardia di Finanza ha svolto tutte le indagini necessarie sotto la guida del sostituto procuratore Giuseppe Dentamaro, con il setaccio bilanci e scritture contabili. Era stato proprio quest’ultimo, nell’estate 2018, a chiedere al Tribunale civile il fallimento della società, per la pesante insolvenza. Invece a settembre, sempre nell’anno 2018, Giancaspro era stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Trani.

L’inchiesta su Paparesta e Giancaspro arriva in tribunale

In tutto questo trambusto, il destino degli ex titolari e quello del Bari Calcio era arrivato al capolinea e si erano definitivamente separati. Per il club era iniziato un periodo complicato e buio, terminato con l’acquisizione della società della famiglia De Laurentiis. E se in ambito calcistico si era aperto un nuovo capitolo, le situazioni passate e giudiziarie avevano proseguito per andare avanti.

L’inchiesta per bancarotta ha continuato il suo corso ed è arrivata in aula. A Paparesta viene attribuito il concorso nella bancarotta, a Giancaspro anche il falso in bilancio. Gli avvocati Gaetano Sassanelli, Felice Petruzzella e Gianluca Ursitti sono a lavoro per smontare queste accuse.