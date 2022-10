FakeYou, cos’è l’app per parlare con la voce di Meloni o Berlusconi

Giorgia Meloni, Gerry Scotti, Silvio Berlusconi e molti altri: queste sono le voci che si possono imitare con l’app FakeYou. Realizzata nel 2019, ora l’app ottiene una nuova popolarità grazie a TikTok. Infatti, il dominio è stato registrato nel 2002 e non è la prima volta che l’app si usa per prendere un po’ in giro i politici e non solo. Come funziona e perché sta diventando virale?

FakeYou, come funziona l’app

FakeYou funziona in modo molto semplice. Una volta installata dal Play Store – per Android – o dall’Apple Store – per iOS e iPhone – l’app consente di scrivere un testo per trasformarlo in audio. Fin qui sarebbe un semplice text to speech mobile, ma c’è di più. Infatti, si può scegliere la voce tra un vasto numero di scelte e non mancano i personaggi Tv e della politica italiana. Tra questi, ci sarebbero anche le imitazioni di Berlusconi, Meloni e Scotti, ma non solo.

Nel 2019 Striscia La Notizia usò questa app per fare uno scherzo con la voce di Matteo Renzi. La voce era stata usata dal tg satirico per mostrare un Renzi che prendeva in giro gli altri esponenti politici. L’app rientra nei deepfake, ovvero contenuti dove video e audio – in questo caso solo audio – sono manipolati per somigliare alle voci di altre persone.

Come parlare con la voce dei personaggi famosi

L’app non ha solo personaggi italiani, ma anche moltissimi stranieri. Su TikTok sono diventati virali gli audio finti di Meloni, Berlusconi e Scotti. Per poter ottenere l’audio da usare per i video sui social, si può scrivere del testo e ottenerne così l’audio nella voce preferita. Si deve, però, fare attenzione ai pericoli dietro a un’azione del genere. Infatti, si deve indicare chiaramente che si tratta di fake.

Infatti, i diretti interessati potrebbero sporgere denuncia se qualcuno usasse l’app per fare dichiarazioni che potrebbero in qualche modo danneggiare l’immagine di questi personaggi.