Come ha fatto Fagnani a portare a Belve Wanda Nara, Zuppi alleato di Tridico e le altre pillole del 23 febbraio

Come ha fatto Francesca Fagnani a portare Wanda Nara davanti ai riflettori della trasmissione Belve? A Milano dicono che il merito è di Enrico Mentana, compagno di Fagnani e tifosissimo dell’Inter. A Roma, invece, tutti affermano che se la giornalista ha intervistato la Nara è grazie a Fiorello, altro super interista. Chi avrà ragione? I fan di La7 o quelli della Rai? Oppure Fagnani ha fatto tutto da sola? Certo che a guardare la registrazione dell’intervista c’era pure Mauro Icardi…

Al Tg5 c’è il lazialissimo Mimun

Di prima mattina, giocando con il latino, Fiorello a Viva Rai2 ha detto che la parole giornalista, nella lingua degli antichi, era Mimun. Un simpatico scherzo, ovviamente, condito da un saluto al direttore del Tg5 Clemente Mimun. Anche se l’intenzione poteva sembrare quella di ricordare che sarebbe ora di andare in pensione, come ripetono in tanti a Mediaset. Comunque, anche oggi Mimun ha colpito, facendo felici i tifosi della Lazio come lui: ha mandato a lungo in onda le immagini della cerimonia romana, con il sindaco Roberto Gualtieri, per intitolare un parco a Umberto Lenzini, storico presidente della società di calcio biancazzurra. La passionaccia laziale di Mimun è memorabile, e motivo di alcuni scontri anche con i colleghi giornalisti.

Sordi, le armi e Crosetto

In occasione del 20esimo anniversario della scomparsa di Alberto Sordi, il 23 febbraio andrà in onda il film Finché c’è guerra c’è speranza dove il protagonista, interpretato dallo stesso Sordi, è anche autore, sceneggiatore e regista. Apparentemente è una commedia, sempre attuale: nella pellicola spicca il cameo di Samuel Cummings, che chiese di apparire in prima persona, piuttosto che essere impersonato da Orson Welles. Cummings era stato il fondatore della International Armament Corporation, agente Cia, poi coinvolto in varie indagini e scandali. Dicono che nel ministero della Difesa guidato da Guido Crosetto saranno in molti a riguardare questo film.

Zuppi alleato di Tridico

È la notizia che meno ti aspetti: il cardinale Matteo Maria Zuppi, numero uno della Cei, la Conferenza episcopale italiana, alleato del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Martedì prossimo a Roma nella sede della Società Dante Alighieri il presidente dell’istituzione culturale, Andrea Riccardi, renderà solenne questa alleanza, in occasione della presentazione del libro Il lavoro di oggi la pensione di domani, edito da Solferino.+

Paola Perego al Senato

Oggi, giovedì, Paola Perego è attesa a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, per una iniziativa contro la violenza. Nel pomeriggio presenterà il libro Perdona, rinasci, ama. Anche tu puoi essere felice di Catia Acquesta. Dopo i saluti istituzionali della senatrice leghista calabrese Tilde Minasi, oltre alla Perego interverranno Paola Radaelli presidente Unione Nazionale Vittime, Domenico Carbone psicoterapeuta analitico esistenziale, Daniele Natalizia presidente di Mede.