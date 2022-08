Facebook, problemi nel feed: l’algoritmo mostra solo post dei gruppi

Problemi per Facebook. Centinaia di utenti in tutto il mondo hanno segnalato come il social network più famoso al mondo sia impazzito completamente, con l’algoritmo che mostra nella home page post di sconosciuti o gruppi ai quali non si appartiene. Ecco tutto quello che c’è da sapere su quello che sta succedendo in queste ore.

I problemi dell’algoritmo di Facebook

Utenti in tutto il mondo hanno segnalato un comportamento anomalo dell’algoritmo di Facebook. Infatti, tutti coloro che nelle ultime ore hanno visitato la home page del sito hanno potuto trovare nel feed post di sconosciuti. Proprio così, contenuti pubblicati da persone che non appartengono ai propri amici o follower hanno fatto la loro comparsa, mostrandosi come funghi nel feed. Allo stesso tempo, alcuni hanno segnalato come siano stati rilanciati anche post di gruppi nei quali non si fa parte. In pratica, si tratterebbe di gruppi pubblici che spesso non sono affini ai propri interessi o gusti.

Notizie delle ultime ore poi, confermano che Facebook mostri agli utenti solo post di celebrità o utenti verificati. Insomma, per tantissimi utenti del social è impossibile usare FB normalmente a causa dei problemi all’algoritmo.

Le segnalazioni su Twitter

La maggior parte degli utenti che hanno riscontrato problemi con il feed di Facebook si è riversata su Twitter e ha deciso di denunciare lì ciò che stava succedendo. Un utente infatti scrive: «Solo a me Facebook sta facendo impazzire il feed dandomi i post a pagine che neanche seguo o gli auguri di compleanno a persone che neanche conosco senza nemmeno essere amici». Allo stesso tempo, un altro utente Twitter ha scritto: «Ma che sta succedendo a Facebook? Mi trovo nel feed post di gente sconosciuta che tagga persone famose».

Molti poi pensavano di essere stati hackerati e per questa ragione su Twitter ha preso piede l’hashtag #facebookhacked. Solo pochi giorni fa Facebook aveva annunciato l’introduzione del nuovo News Feed, ma molto probabilmente alcune cose devono ancora essere sistemate e questa potrebbe essere ciò che ha creato caos sul social.