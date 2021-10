Facebook cambia nome: la nuova società sarà Meta

Facebook si riposiziona sul mercato guardando al futuro di internet che sarà virtuale, immersivo e a tre dimensioni. Per questo l’azienda, a partire da primo dicembre cambia nome. Il social di Mark Zuckerberg si chiamerà Meta.

Ad annunciarlo è stato proprio Zuckerberg durante l’evento Facebook Connect: «Siamo all’inizio del prossimo capitolo di internet e del prossimo capitolo della nostra società» ha dichiarato Zuckerberg che ha poi aggiunto: «Nel corso del tempo spero che saremo visti come un’azienda del metaverso e voglio che il nostro lavoro e la nostra identità siano ancorati a ciò che stiamo costruendo. Il metaverso è la prossima frontiera. D’ora in poi, saremo al primo posto nel metaverso, non in Facebook».

Cos’è il Metaverso

Il Metaverso (in inglese Metaverse) è un termine coniato da Neal Stephenson in Snow Crash (1992), libro di fantascienza cyberpunk, descritto come una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar.

Il Ceo ha spiegato ancora: «Oggi siamo visti come una società di social media, ma nel nostro Dna siamo un’azienda che costruisce tecnologia per connettere le persone e il metaverso è la prossima frontiera proprio come lo era il social networking quando abbiamo iniziato. La nostra speranza è che entro il prossimo decennio il metaverso raggiunga un miliardo di persone, ospiti centinaia di miliardi di dollari di eCommerce e supporti posti di lavoro per milioni di creatori e sviluppatori».

Il Metaverso è il futuro di Internet

Secondo Zuckerberg «il metaverso sarà il successore di Internet mobile. Saremo in grado di sentirci presenti – come se fossimo proprio lì con le persone, non importa quanto siamo distanti. Saremo in grado di esprimerci in nuovi modi gioiosi e completamente immersivi».

Non a caso già nel 2014 Zuckerberg aveva deciso di acquisire per 2 miliardi di dollari il produttore di device VR Oculus, con la speranza di integrare la realtà virtuale in un universo collegato a Facebook dove giocare, guardare film, ma anche incontrarsi tramite avatar in alcune “piazze” social.

La svolta di Facebook arriva mentre la società è alle prese con quella che secondo molti è la peggiore crisi della sua storia con tutti i dubbi e le perplessità in merito a privacy e sicurezza del social.

Nelle ambizioni del Ceo la nuova Meta sarà un posto dove la gente potrà interagire, lavorare e creare prodotti e contenuti in un nuovo ecosistema. Questo potrebbe creare milioni di posti di lavoro. L’annuncio come primo effetto ha avuto quello di mettere le ali ai titoli della società di Zuckerberg in Borsa, dove è arrivata a guadagnare il 4,3%.

La società prevede, in questo settore, di creare 10mila posti di lavoro solo in Europa nei prossimi 5 anni.