Un’azienda con sede in Arizona, che ha come core business la vendita di computer, laptop e software indirizzati soprattutto a gamer. Questo è Meta Pcs, probabilmente il prossimo problema con cui dovrà confrontarsi Mark Zuckerberg. Fino a una settimana fa, momento in cui il numero uno di Menlo park ha deciso di cambiare nome al suo colosso del tech, le due realtà erano destinate a non incontrarsi mai. Adesso la musica è cambiata, anche perché la società, conformemente a quanto riporta Tmz, avrebbe depositato il marchio lo scorso agosto, un anno dopo il suo avvio.

Meta, 20 milioni di dollari per cedere il nome a Facebook

La società, afferma il fondatore Zack Shutt al Guardian, è nata a novembre 2020 e, naturalmente, non poteva immaginare che il rebranding di Facebook finisse per crearle dei guai. Intanto Joe Darger, altro padre dell’azienda, ha già fissato il prezzo per un’eventuale cessione del nome: venti milioni di dollari. Cifre a parte, però, sull’argomento, attualmente ha preferito fornire troppe spiegazioni. A elencare i cavilli burocratici al quotidiano britannico, allora, è stato allora Mark P McKenna, professore presso la la School of Law dell’Università della California. «Il fatto che abbiano depositato prima il marchio, non significa che non ci siano scappatoie per consentire a Facebook di acquisire il nome. Una di queste consiste nel presentare una domanda in un altro Paese e poi utilizzare quella data come riferimento per la successiva registrazione negli Stati Uniti. È un escamotage molto diffuso tra le grandi aziende. Si cerca uno Stato senza un sistema di ricerca. In questo modo si riesce a ottenere una data antecedente». C’è poi un altro aspetto: «Negli Usa i diritti sul marchio non si calcolano per anzianità, ma per uso».

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z — META PCs (@METAPCs) October 28, 2021

Meta, cosa succede adesso tra Facebook e l’azienda dell’Arizona

Naturalmente per Meta, c’è da valutare l’opportunità di intraprendere un’eventuale battaglia legale contro Facebook. L’azienda di Shutt, infatti, ha venticinque dipendenti, per un volume d’affari imparagonabile a quello del colosso del tech. «Abbiamo avviato l’attività con i nostri fondi personali. Quando abbiamo scoperto la nuova identità di Facebook ci siamo preoccupati, anche perché abbiamo immaginato di perdere qualsiasi cassa di risonanza per i nostri contenuti, su cui avevamo investito risorse importanti in relazione alla nostra forza. Un guaio, certo, ma anche un’occasione. Come ha dimostrato Shutt martedì scorso, quando ha pubblicato una parodia della presentazione di Meta da parte di Zuckerberg. «Sono orgoglioso di annunciare che adesso siamo Facebook», ha detto in un video. Non finisce qui però, perché Facebook nel frattempo ha dovuto incassare i commenti di quanti non hanno perso occasione di segnalare che Meta in ebraico significa «morte».