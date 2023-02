Facebook e Instagram a pagamento: la spunta blu costerà 12 dollari al mese

Meta, l’impresa americana che controlla Facebook e Instagram oltre che i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger, ha deciso di rendere a pagamento la possibilità, per i profili, di avere la spunta blu, il “tick” che permette di riconoscere i cosiddetti account verificati e che rappresenta un marchio di autorevolezza per le pagine che appartengono a celebrità, aziende e anche giornali. Zuckerberg imita così la novità già introdotta su Twitter da Elon Musk.

Spunta blu a pagamento per Facebook e Instagram

A dare l’annuncio è stato lo stesso CEO in un post sul blog ufficiale di Meta. La funzione si chiamerà Meta Verified e inizierà ad essere sperimentata già questa settimana in Australia e Nuova Zelanda per poi sbarcare «presto» anche in altri paesi. Si tratta di un abbonamento mensile da 11.99 dollari (salgono a 14 dollari su mobile) che permetterà, previa «autenticazione con un documento», di avere la spunta blu che certifica la propria identità. Gli utenti abbonati potranno inoltre godere anche di protezioni extra contro furti di identità e dell’accesso rapido all’assistenza. Solo chi ha più di 18 anni potrà utilizzare il servizio.

Chi ha già ottenuto la spunta blu continuerà a mantenerla. Ma, ha specificato Meta alla BBC, questa novità permetterà anche a piccole aziende o esordienti star del web di emergere. Un’occasione dunque per neo influencer ma, soprattutto, una nuova forma di introiti per una società che pochi mesi fa ha licenziato 11 mila dipendenti.

L’esempio di Twitter

Come dimostra l’esempio di Twitter, che ha introdotto la spunta blu a pagamento a novembre, l’evoluzione della funzione è da gestire con cura. Se da una parte rappresenta una facile soluzione per guadagni extra, dall’altra parte ha generato così tanta confusione (e così tanti falsi profili) da portare l’azienda a sospendere temporaneamente il progetto. Va sottolineato che nel caso di Meta verrà richiesto un documento di identità prima di poter rilasciare il verificato, cosa che potrà aiutare a fermare i potenziali usurpatori di identità social.