Un ampio programma di restyling grafico, che includerebbe un cambio di nome per Facebook Inc. L’indiscrezione è stata diffusa da The Verge. Il media statunitense ha citato una fonte anonima all’interno della compagnia guidata Mark Zuckerberg. L’ufficialità del rebranding dovrebbe arrivare il prossimo 28 ottobre all’interno del grande evento annuale «Connect». Ma, data la fuga di notizie, nulla vieta che il progetto venga svelato anche prima.

Il rebranding di Facebook, all’orizzonte un nuovo nome?

Dall’altra parte, il colosso tech di Menlo Park ha risposto di non voler da seguito a «voci o speculazioni», glissando per il momento sull’argomento. Il rebranding di Facebook darà vita anche a una nuova società che ricomprenderà, tra gli altri, oltre ovviamente al social anche l’app di messaggistica WhatsApp, Instagram e Oculus. Che fosse tempo di novità si era capito, d’altronde, già da qualche giorno. Lo scorso 18 ottobre, Facebook aveva annunciato di avere in progetto l’assunzione di diecimila dipendenti nella sola Europa, con l’obiettivo di potenziare il metaverso.

Stagliate le premesse, è già partita dunque la corsa al totonome, che per alcuni potrebbe essere Horizon. L’indizio sarebbe stato tratto dai comportamenti dello stesso Zuckerberg che ha cambiato denominazione per la sua piattaforma di gioco Vr, ancora in sviluppo, adesso battezzata Horizon in Horizon Worlds.

Frances Haugen e i guai di Facebook

Sebbene non si tratti di un inedito assoluto per i grandi gruppi della Silicon Valley – già nel 2015 Google aveva introdotto Alphabet Inc per supervisionare le altre imprese – la notizia arriva in un momento particolare. Facebook, infatti, è impegnata da oltre un mese ad fronteggiare l’eco e i risvolti delle accuse di Frances Haugen, l’ex dipendente che ha diffuso il contenuto di dossier interni al Wall Street Journal e alle autorità Usa. Al centro dei report la consapevolezza dei disagi recati da Instagram agli adolescenti, sempre negati in pubblico.