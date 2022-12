Facebook blocca la diretta dello sciopero CGIL-UIL: «Non rispetta standard»

Facebook blocca la diretta dello sciopero di CGIL e UIL. La manifestazione si stava tenendo a Bologna, in linea con le altre su tutto il territorio nazionale. Purtroppo, però, nel meglio della diretta, questa sarebbe stata bloccata con un messaggio automatico dal social network, che avrebbe fermato la trasmissione perché «Non risponde agli standard».

Facebook blocca diretta sciopero, la reazione

«Una notizia gravissima, si vede che diamo fastidio». Così Mirella Collina della Cgil di Imola commenta dal palco la chiusura delle trasmissioni da parte della piattaforma mentre lo sciopero è ancora in corso. Nel momento in cui si è interrotta la trasmissione, stava parlando in diretta l’esponente della UIL Giuliano Zignani.

Non è la prima volta che Facebook evidenzierebbe questa criticità durante le dirette. Tempo fa, la diretta di una messa di un parroco era stata bloccata perché avrebbe violato i diritti della Fifa. Questa volta, invece, i sindacati avrebbero violato gli standard secondo il messaggio comparso per la chiusura della diretta.

Il commento della politica

«(…) un fatto sconcertante. Non si capisce quali possano essere i criteri, visto che si tratta di una manifestazione democratica che si svolge nel rispetto delle regole. Quello che è successo è grave e deve essere approfondito. Mi riservo di prendere iniziative parlamentari su questo episodio» spiega il deputato Andrea De Maria del PD presente alla manifestazione.

«Siamo drammaticamente in ritardo su un tema fondamentale. I social sono diventati un grandissimo strumento di informazione e comunicazione, ma in mano a soggetti privati che ne possono fare un uso politico. Questo è un grande tema di libertà e democrazia che continua a ripresentarsi» spiega l’ex esponente della CGIL Camusso alla webradio Immagina. «Non possiamo immaginare che la rete sia un luogo libero e poi è di proprietà di singoli imprenditori, perché questo non consente l’esercizio del diritto di informazione e di libertà delle persone» conclude, in riferimento a Elon Musk e alla vicenda di Twitter.