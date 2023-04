Fabrizio Rondolino: età, carriera, moglie e libri del giornalista

Fabrizio Rondolino è nato a Torino nel 1960. Figlio di Gianni Rondolino, ha conseguito la laurea in Filosofia Teoretica per poi dedicarsi al giornalismo politico. Per molti anni ha lavorato a Roma come giornalista, ora vive in campagna e cura una rubrica su cani e gatti per l’edizione online del «Corriere della sera».

Fabrizio Rondolino: biografia e carriera

Nel corso della sua carriera ha lavorato per molti anni alla direzione nazionale della Fgci, collaborando con L’Unità e facendo parte dello staff di Massimo D’Alema. È stato successivamente editorialista del quotidiano La Stampa ed ha collaborato con l’edizione italiana di Vanity Fair e con il settimanale Donna Moderna. Nel 2000 ha ricoperto il ruolo di Consulente speciale per la comunicazione del Grande Fratello mentre nel 2009 ha dato vita al blog di analisi politica TheFrontPage.it insieme a Claudio Velardi. Il giornalista è sposato con Simona Ercolani, autrice televisiva e produttrice televisiva italiana, vincitrice nel 2001 del Premio Flaiano per televisione e radio come produttrice del programma Sfide.

I libri

Autore di libri di successo, il suo primo romanzo è stato Un così bel posto edito dalla Rizzoli nel 1997. Il libro è stato tradotto in molte lingue e ha vinto il Premio Mondello Opera Prima. A questo sono seguiti Secondo avviso nel 1999, Niente da segnalare. 151 storie di un naufragio nel 2000 e L’Italia non esiste (per non parlare degli italiani) nel 2011, editi dalla Einaudi. Per Mondadori ha invece pubblicato la seconda raccolta di racconti Questi nostri amori e la raccolta di massime del maestro zen Lin-Chi Non mi puoi piantare un chiodo nel cielo (2010).

Il suo ultimo libro è Compagni di Viaggio, Storie di Bonnie e altri animali, uscito nel 2023 per la Rizzoli. Il testo racconta la storia Bonnie, maremmana abruzzese di cinque anni, Sandro e Valentino, anche loro maremmani adottati dopo essere stati abbandonati dai pastori, e cinque gatti: l’invisibile Jefferson – un enorme Maine Coon che ama nascondersi –, Sergio il vagabondo, l’implacabile cacciatrice Laura, Otto, che crede di essere un cane, e la vecchia Lola sempre in giro per la campagna. «Insieme siamo una famiglia», scrive Rondolino che si è trasferito nella campagna sabina per iniziare una nuova vita circondato da una famiglia allargata di cani, gatti e umani.