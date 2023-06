Fabrizio Palenzona scrive a Tag43

Gentile direttore,

ho Ietto con attenzione e un po’ di stupore, l’articolo L’effetto Palenzona sulla tregua nel Real Estate di Milano di Andrea Muratore. Consentimi poche sintetiche, amichevoli considerazioni.

MilanoSesto è il più grande progetto italiano di rigenerazione urbana e tra i più ampi in Europa. Un’iniziativa di questa portata richiede la massima collaborazione tra tutti gli attori in gioco. Non sono questi i tempi, e non è certo questo il progetto, che possano consentire conflittualità o protagonismi. È il momento in cui si devono unire le forze.

Affermo serenamente che non esistono né guerre né cordate. Esiste, invece, massima armonia nel supportare le soluzioni e le necessarie trasformazioni che il progetto MilanoSesto può e deve affrontare per meglio rispondere alle esigenze presenti e future dell’area metropolitana milanese.

Per quanto riguarda, poi, la Fondazione CRT, escludo che partecipi a cordate di sorta. Il Gruppo Prelios è sempre determinato a supportare – in questa grande operazione – le soluzioni condivise da Intesa SanPaolo e del quale Prelios è orgogliosa e onorata di essere Partner.

Con i più cordiali saluti,

Fabrizio Palenzona