Fabrizio Lombardo, l’ex capo di Miramax in Italia accusato di stupro

Sara Ziff, ex modella e fondatrice di Model Alliance, gruppo di difesa di modelle e lavoratori della moda, ha accusato Fabrizio Lombardo, ex capo della Miramax in Italia, di averla stuprata nel 2001, dopo averla attirata in una camera d’albergo con la promessa di un incontro con Harvey Weinstein.

La violenza sessuale denunciata dalla ex modella

La causa è stata presentata al tribunale dello stato di New York da Sara Ziff, che oggi ha 40 anni e che nel 2009 ha diretto il documentario Picture Me: A Model’s Diary, nel quale ha affrontato alcune delle più scottanti tematiche che riguardano il mondo della moda. La donna ha raccontato di aver prima assistito con Lombardo alla proiezione di un film in una sala privata di New York. L’aggressione sarebbe avvenuta successivamente nella suite di un albergo di SoHo, dove non c’era però Weinstein. E anche se ci fosse stato, va detto, probabilmente sarebbe finita allo stesso modo: all’epoca potentissimo produttore hollywoodiano e amministratore delegato della Miramax, Weinstein sta infatti scontando 39 anni di prigione per crimini sessuali compiuti New York e in California.

Anche Asia Argento aveva fatto il nome di Lombardo

Nella sua accusa, Ziff ha citato anche Weinstein, Miramax e Disney, sostenendo che erano a conoscenza della pericolosità di Lombardo, ma di non aver fatto nulla per fermarlo. Dal 1993 al 2010 Miramax è stata una divisione di The Walt Disney Company, che poi ha venduto lo studio cinematografico al gruppo di investimento Colony Capital per 660 milioni di dollari. Il nome di Lombardo, oggi 56 anni, era stato già menzionato nell’azione collettiva per molestie sessuali intentata contro la Weinstein Company nell’ottobre 2018. E, ancora prima nel 2017, una donna aveva presentato una denuncia al dipartimento a New York City, senza poi formalizzare nessuna accusa. Nello stesso anno, Lombardo era anche stato accusato da quattro donne – tra cui Asia Argento – di essere il tramite che procurava potenziali vittime a Weinstein.