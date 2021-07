Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato, stasera 20 luglio 2021 su Rai3 il live evento del 1979

Stasera alle 21 su Rai3 andrà in onda Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato, film documentario diretto da Walter Veltroni e prodotto da Sony Music nel 2020. Il documentario racconta un evento rimasto nella mente di molti fan di Faber, il cui filmato sembrava perso per sempre. Si tratta della registrazione del concerto che il cantautore ha tenuto a Genova, la sua città, insieme ai musicisti della Premiata Forneria Marconi (PFM) il 3 gennaio 1979 presso il padiglione C della Fiera del capoluogo ligure.

Un evento speciale che unisce la poesia di De André al rock progressivo della PFM. Un mix di attitudini diverse, di approcci musicali solo all’apparenza distanti fra loro. L’audio e il video, restaurati grazie alle nuove tecnologie, offrono ora un’esperienza assolutamente da non perdere.

La storia di Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato, in onda stasera 20 luglio 2021 su Rai3

Se oggi abbiamo la possibilità di vedere le immagini e ascoltare l’iconica voce del cantautore genovese è merito di Pietro Frattari, regista ligure che girò le riprese del concerto e che ne ha custodito le cassette per oltre 40 anni. «Le registrazioni finirono in fondo ad un archivio che, qualche anno dopo, si decise di mandare al macero», ha raccontato Frattari. «Solo per caso riuscii a recuperarle e a catalogarle». Nel 2019, su idea di Sony Music, sono finite in mano a Veltroni che ha deciso di restituirle al pubblico sotto forma di documentario musicale.

Il docufilm racconta l’evento attraverso i ricordi di chi insieme al Faber lo ha vissuto in prima persona. Dai componenti del gruppo della PFM (Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli), alla compagna di De André, Dori Ghezzi. Non mancano interventi dello stesso Frattari e di Guido Harari, oltre che del cantautore David Riondino, che in quel periodo apriva i concerti della tournée di De André. La pellicola rievoca l’atmosfera di quel giorno, le emozioni provate, il dietro le quinte e la magia di un’esperienza mai più replicata.

Chi è la PFM, la band che suona assieme a De André sul palco di Genova

Sul palco, assieme a Faber ci sarà come detto la Premiata Forneria Marconi. In quegli anni, la formazione comprendeva Franz Di Cioccio alle percussioni, Patrick Djivas al basso, Franco Mussida alle chitarre, Flavio Premoli e Roberto Colombo alle tastiere e sintetizzatori e Lucio Fabbri al violino. Formatasi con il nome di Quelli, la PFM si è fatta conoscere sin dagli anni Sessanta nell’ambiente discografico italiano grazie alla qualità e alla tecnica dei suoi strumentisti. Il primo disco con il nome attuale però uscì solo nel 1971, quando si unì alla band Mauro Pagani durante le registrazioni di un album di De André, La buona novella.

Fu proprio l’amicizia con il cantautore genovese a indicare la strada alla PFM, focalizzando l’attenzione sui testi e sull’aspetto comunicativo della musica. Fra i successi principali della band si ricordano È festa, Impressioni di settembre, Dove e quando e Per un amico solo per citarne alcuni. A De André la band ha anche dedicato un album dal vivo, PFM canta De André, pubblicato nel 2008 e registrato al Teatro Comunale di Sulmona (AQ).

La scaletta del concerto in onda stasera 20 luglio 2021 su Rai3

Protagonista indiscussa sarà naturalmente la musica, con i maggiori successi di Fabrizio De André. Ecco la tracklist del concerto: La canzone di Marinella, Andrea, Il testamento di Tito, Un giudice, Giugno ’73, La guerra di Piero, Amico fragile, Zirichiltaggia, Rimini, Via del campo, Avventura a Durango (Romance in Durango), Bocca di Rosa, Volta la carta, Il pescatore.